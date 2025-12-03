Đọc thêm
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến! ↔️

15:15 - Sản xuất công nghiệp của Mỹ (tháng 9):

  • MoM: 0,1% (Kỳ vọng: 0%; Trước đó: -0,1%)

  • Công suất sử dụng: 75,9% (Kỳ vọng: 77,3%; Trước đó: 75,8%)

Sản xuất công nghiệp theo tháng cải thiện nhẹ, từ mức -0,1% lên 0,1%, vượt dự báo 0%.

Mức công suất sử dụng gần như không thay đổi so với tháng trước, nhưng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

