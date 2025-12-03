CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ sau khi dữ liệu ISM tốt hơn một chút 🔎

22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 11:
-
ISM Dịch vụ (Non-Manufacturing PMI): thực tế 52,6; dự báo 52,0; trước đó 52,4
-
Chỉ số giá ISM dịch vụ: thực tế 65,4; trước đó 70,0
-
Đơn hàng mới ISM dịch vụ: thực tế 52,9; trước đó 56,2
-
Việc làm ISM dịch vụ: thực tế 48,9; trước đó 48,2
-
Hoạt động kinh doanh ISM dịch vụ: thực tế 54,5; trước đó 54,3
Chỉ số PMI Dịch vụ của S&P Global Mỹ tháng 11 tiếp tục cho thấy tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực dịch vụ, với mức 54,1 - thể hiện sự mở rộng, dù ở mức thấp nhất trong 5 tháng. Lượng đơn hàng mới tăng nhanh nhất kể từ cuối năm 2024 và các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tuyển dụng, được hỗ trợ bởi tâm lý cải thiện sau đợt đóng cửa chính phủ và kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn cùng lãi suất thấp hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, chủ yếu do chi phí lao động và thuế quan cao hơn, khiến các công ty phải tăng giá mạnh hơn - điều này có thể gây rủi ro cho khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nhìn chung, kết hợp với hoạt động sản xuất tích cực, khảo sát cho thấy GDP Mỹ quý IV có thể tăng khoảng 2,5% theo năm hóa, với động lực chính đến từ sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực dịch vụ tài chính.
