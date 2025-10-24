CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý người tiêu dùng UoM của Hoa Kỳ giảm🗽Kỳ vọng lạm phát cao hơn

- Dữ liệu của UoM yếu hơn dự kiến một chút
- Dữ liệu của UoM yếu hơn dự kiến một chút
- Kỳ vọng lạm phát của Hoa Kỳ tăng, tâm lý thị trường suy yếu nhẹ
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Hoa Kỳ của Đại học Michigan: 53,6 (Dự báo 54,5, Trước đó 55,0)
Kỳ vọng: 50,3 so với dự kiến 50,9 và 51,2 trước đó
Điều kiện kinh tế: 58,6 so với dự kiến 60,8 và 61,0 trước đó
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,9% so với dự kiến 3,7% và 3,7% trước đó
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,6% so với dự kiến 4,6% và 4,6% trước đó
