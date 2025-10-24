CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý người tiêu dùng UoM của Hoa Kỳ giảm🗽Kỳ vọng lạm phát cao hơn

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Hoa Kỳ của Đại học Michigan: 53,6 (Dự báo 54,5, Trước đó 55,0)

Kỳ vọng: 50,3 so với dự kiến 50,9 ​​và 51,2 trước đó

Điều kiện kinh tế: 58,6 so với dự kiến 60,8 ​​và 61,0 trước đó

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,9% so với dự kiến ​​3,7% và 3,7% trước đó

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,6% so với dự kiến ​​4,6% và 4,6% trước đó