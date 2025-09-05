CẬP NHẬT MỚI: Việc làm tại Canada giảm tháng thứ hai liên tiếp📉

19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 8:

Thay đổi việc làm: thực tế -65,5 nghìn; dự báo 4,9 nghìn; trước đó -40,8 nghìn;

Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 7,1%; dự báo 7,0%; trước đó 6,9%;

Tiền lương trung bình theo giờ Nhân viên chính thức: thực tế 3,6%; trước đó 3,5%;

Thay đổi việc làm đầy đủ: thực tế -6,0 nghìn; trước đó -51,0 nghìn;

Thay đổi việc làm bán thời gian: thực tế -59,7 nghìn; trước đó là 10,3 nghìn;

Tỷ lệ tham gia: thực tế 65,1%; trước đó 65,2%;

Việc làm tại Canada đã giảm 66.000 (-0,3%) trong tháng 8, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp, chủ yếu do mất việc làm bán thời gian. Tỷ lệ việc làm giảm xuống còn 60,5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,1%, mức cao nhất kể từ năm 2016, ngoài những năm đại dịch.

Nam giới trong độ tuổi lao động chính (-58.000) và nữ giới (-35.000) là những người dẫn đầu sự suy giảm, đạt tỷ lệ việc làm thấp nhất trong nhiều năm, trong khi lao động trẻ và cao tuổi hầu như không thay đổi. Lao động tự kinh doanh cũng giảm đáng kể, tiếp tục xu hướng giảm.

Xét theo ngành, mức giảm tập trung ở các ngành dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật (-26.000), vận tải và kho bãi (-23.000) và sản xuất (-19.000), một phần được bù đắp bởi mức tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng (+17.000). Mặc dù việc làm giảm, mức lương trung bình theo giờ vẫn tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 36,31 đô la.

USDCAD tăng trở lại 0,3% sau khi dữ liệu thị trường lao động của Canada và Hoa Kỳ được công bố. Báo cáo NFP của Canada yếu hơn so với báo cáo của Hoa Kỳ, điều này thúc đẩy Ngân hàng Canada nới lỏng chính sách mạnh tay hơn. Nguồn: xStation5