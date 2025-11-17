Tin đầu ngày (17.11.2025): Phố Wall chao đảo 📌Vàng giảm 1,8%, Bitcoin đỏ sàn

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà bán tháo diễn ra ngay cả khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đã kết thúc, còn tâm lý đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI vẫn thận trọng. Cổ phiếu CoreWeave — một trong những thước đo chính cho kỳ vọng về nhu cầu GPU và năng lực tính toán — tiếp tục giảm mạnh, mất gần 30% trong 5 ngày qua.

Cổ phiếu Micron tăng vọt hôm nay sau khi các nhà phân tích tại Morgan Stanley nâng giá mục tiêu lên mức kỷ lục 325 USD từ 220 USD trước đó, nhấn mạnh đà tăng mạnh của giá bộ nhớ DDR5, vốn đã tăng gấp ba trong tháng qua — mức tăng chưa từng thấy kể từ thập niên 1990.

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba (BABA.US) bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các “chiến dịch” quân sự của Trung Quốc nhằm vào Hoa Kỳ, theo thông tin tình báo được trích dẫn trong một bản ghi nhớ an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Cổ phiếu Alibaba tiếp tục bị bán tháo hôm nay.

Cả thị trường tiền điện tử và kim loại quý đều giảm trong phiên: giá vàng giảm gần 1,8%, Bitcoin giảm gần 5% về mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Đồng USD tăng nhẹ.

Hợp đồng tương lai lúa mì CBOT (WHEAT) giảm mạnh sau báo cáo WASDE của USDA cho thấy lượng tồn kho cuối kỳ cao hơn dự báo đáng kể — 901 triệu giạ so với 869 triệu giạ dự kiến. Tồn kho ngô phù hợp với kỳ vọng, trong khi tồn kho đậu tương thấp hơn một chút (290 triệu so với 302 triệu giạ dự báo).

Tồn kho khí tự nhiên EIA thay đổi +45 tỷ feet khối, cao hơn kỳ vọng (+34B) và mức trước đó (+33B). Phản ứng thị trường NATGAS khá yếu, giá hợp đồng tương lai chỉ nhích nhẹ sau báo cáo.

Theo dữ liệu của FactSet, 91% số công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả, trong đó 82% vượt kỳ vọng lợi nhuận và 77% vượt dự báo doanh thu — cho thấy một quý nhìn chung tích cực. Tỷ lệ 82% vượt kỳ vọng EPS cao hơn mức trung bình 5 năm (78%) và 10 năm (75%); nếu giữ vững, đây sẽ là mức cao nhất kể từ Q3/2021.

Chỉ số DAX của Đức hôm nay giảm gần 1,1%, FTSE 100 của Anh giảm gần 0,7%; tâm lý bị ảnh hưởng bởi đà bán tháo mạnh trên thị trường Mỹ trước giờ mở cửa Phố Wall. Dữ liệu GDP quý 3 của Eurozone đạt 0,2%, đúng như dự báo và cao hơn mức 0,1% của quý trước. So với cùng kỳ, GDP tăng 1,4%, vượt dự báo 1,3% nhưng thấp hơn mức 1,5% trước đó. Việc làm tại Eurozone tăng 0,1% theo quý và 0,2% tại EU. Theo năm, việc làm tăng 0,5% ở Eurozone và 0,6% ở EU.

Lạm phát tháng 10 của Pháp tăng 0,1% theo tháng, đúng dự báo (sau khi giảm 1% tháng trước). Lạm phát năm ở mức 0,9%, thấp hơn dự báo 1% và giảm từ 1,2% trước đó. Dữ liệu của Tây Ban Nha cho thấy CPI tăng 0,7% theo tháng, đúng như dự báo (sau -0,3% trước đó). Lạm phát năm tăng 3,1%, khớp dự báo và cao hơn mức 3,0% của tháng trước.