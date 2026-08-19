Châu Âu có kịp tích trữ khí đốt trước mùa đông?

Bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá hợp đồng tương lai khí đốt châu Âu vẫn đang duy trì một xu hướng tăng khá rõ ràng. Giá hiện đang dao động quanh 63 EUR.

Xét về phân tích kỹ thuật, vùng 64 EUR là mức giá quan trọng cần theo dõi. Một đợt phá vỡ và duy trì trên vùng này có thể làm thay đổi cấu trúc kỹ thuật hiện tại. Một trong những mục tiêu được xác định theo Fibonacci 161,8% nằm ở vùng cao hơn khoảng 25% so với mức giá hiện tại. Nguồn: xStation5

Về mặt cơ bản, hiện có một số yếu tố đang hỗ trợ, nhưng chưa thể đảm bảo, cho khả năng giá tiếp tục tăng.

Phía nguồn cung rõ ràng đang chịu áp lực, mặc dù trong bối cảnh bất lợi hiện tại, thị trường vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng ứng phó.

Nguồn: Bloomberg Finance

Lượng khí đốt dự trữ ước tính đã giảm xuống dưới mức tối đa theo xu hướng mùa vụ và chạm mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Tính đến hiện tại, các cơ sở lưu trữ khí đốt tại châu Âu đang có tỷ lệ lấp đầy thấp nhất trong 10 năm qua, bao gồm cả giai đoạn đầy biến động 2022–2023.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện chỉ đạt khoảng 61%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình theo mùa khoảng 71%.

Nguồn: Bloomberg Finance

Tình hình vận chuyển thậm chí còn đáng chú ý hơn. Bất chấp việc eo biển Hormuz bị phong tỏa vào tháng 2 và nguồn cung từ các nhà sản xuất chủ chốt như Qatar bị gián đoạn, lượng khí đốt đang được vận chuyển trên biển vẫn tăng hàng trăm phần trăm, đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 4.

Tuy nhiên, bức tranh nguồn cung không hoàn toàn rõ ràng.

Xét theo dữ liệu nhập khẩu, tháng 8 đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới. Lượng nhập khẩu tại Ấn Độ, Ai Cập và Đài Loan giảm từ 5–20%. Trong khi đó, tại châu Âu, đặc biệt là Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha, lượng nhập khẩu vẫn duy trì tương đương mức năm 2025 hoặc thậm chí cao hơn. Về phía nguồn cung, ngoài Qatar và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư được đề cập ở trên, hầu hết các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên như Nga, Australia và Mỹ vẫn đang duy trì hoặc gia tăng sản lượng.

Điều đáng chú ý là mức dự trữ thấp kỷ lục không xuất hiện trong giai đoạn 2022–2023, mà từng được ghi nhận vào các năm 2016, 2017 và 2018, khi nhiệt độ xuống thấp bất thường khiến nhu cầu tiêu thụ khí đốt tăng mạnh. Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là châu Âu vẫn có khả năng đáng kể để tránh tình trạng thiếu hụt khí đốt, hoặc thậm chí tránh một đợt tăng giá mạnh từ mức hiện tại. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng là nhiệt độ trung bình trong mùa đông phải duy trì quanh mức thông thường. Nói cách khác, mức dự trữ thấp hiện tại là một rủi ro đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định châu Âu sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nguồn cung. Diễn biến thời tiết trong những tháng tới sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu áp lực nguồn cung có thực sự chuyển thành một cú sốc giá khí đốt hay không.