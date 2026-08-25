Châu Âu thận trọng phục hồi sau khi giá dầu giảm

Các chỉ số châu Âu mở cửa phiên thứ Ba trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi đà giảm rõ rệt của giá dầu và mức tăng vừa phải của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đức đang dẫn đầu đà tăng tại châu Âu hôm nay, đồng thời được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế tích cực, với hợp đồng tương lai DAX tăng khoảng 0,7%.

Bản thân giá dầu giảm do phần bù rủi ro địa chính trị đang dần thu hẹp. Những động thái mới của chính quyền Mỹ đối với Iran cho đến nay chưa dẫn đến việc siết chặt đáng kể các biện pháp hạn chế hay áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp như dự kiến. Trong khi đó, thông tin về khả năng các nhà ngoại giao Mỹ trở lại làm việc tại các vị trí ở Trung Đông được xem là tín hiệu cho thấy Washington không kỳ vọng xung đột sẽ nhanh chóng tái diễn hoặc leo thang.

Động lực chính của thị trường là mức giảm thêm 2,5% của giá dầu Brent. Giá dầu hiện ở quanh 88 USD/thùng, so với khoảng 95 USD chỉ một tuần trước. Đà giảm của giá dầu giúp xoa dịu lo ngại về việc lạm phát tăng trở lại và đồng thời hỗ trợ thị trường trái phiếu.

Theo nhóm ngành, công nghiệp và du lịch & giải trí đang có diễn biến tích cực nhất, trong đó nhóm du lịch & giải trí tăng khoảng 1,5%. Nhóm này được hưởng lợi trực tiếp từ giá nhiên liệu thấp hơn. Kion Group là cổ phiếu nổi bật nhất, tăng khoảng 5%.

Trên toàn thị trường, các nhà sản xuất chất bán dẫn đang phục hồi trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia. ASML (ASML.NL) và Infineon cùng tăng khoảng 2%.

Melrose Industries (MRO.UK): Cập nhật liên quan đến Garden Grove đã giúp giảm bớt sự không chắc chắn về tác động của sự cố hồi tháng 5 đối với hoạt động sản xuất và các nghĩa vụ của công ty. Cổ phiếu tăng tới 10%.

Siemens Energy (ENR.DE): Tập đoàn Đức tăng sau thông tin CVC và EQT có thể quan tâm đến việc mua cổ phần chi phối trong mảng tua-bin hơi nước. Siemens Energy được cho là đã thuê Goldman Sachs, trong khi phương án đang được xem xét có thể bao gồm việc bán khoảng 60% cổ phần của đơn vị này.

Volkswagen (VOW1.DE): Hơn 10.000 nhân viên tập trung tại Wolfsburg trước khi công ty công bố kế hoạch tái cấu trúc. Theo hội đồng lao động, tổng cộng có tới 140.000 việc làm có thể gặp rủi ro, mặc dù Volkswagen chưa xác nhận con số này. Ban lãnh đạo chỉ ra chi phí cao, công suất sản xuất dư thừa, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc là những áp lực chính đối với công ty. Cổ phiếu giảm khoảng 1%.

Marks & Spencer (MKS.UK): Công ty mở rộng hợp tác logistics với Zalando lên 22 thị trường châu Âu. Giải pháp này nhằm đẩy nhanh quá trình giao hàng và hoàn trả, đồng thời cắt giảm chi phí logistics tới một nửa. Cổ phiếu tăng khoảng 2%.