Châu Âu thận trọng phục hồi sau khi giá dầu giảm

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Các chỉ số châu Âu mở cửa phiên thứ Ba trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi đà giảm rõ rệt của giá dầu và mức tăng vừa phải của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đức đang dẫn đầu đà tăng tại châu Âu hôm nay, đồng thời được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế tích cực, với hợp đồng tương lai DAX tăng khoảng 0,7%.
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Tâm lý tích cực tại châu Âu cũng được củng cố bởi hợp đồng tương lai Mỹ. US100 tăng khoảng 0,7% trước giờ mở cửa.
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Động lực chính của thị trường là mức giảm thêm 2,5% của giá dầu Brent. Giá dầu hiện ở quanh 88 USD/thùng, so với khoảng 95 USD chỉ một tuần trước. Đà giảm của giá dầu giúp xoa dịu lo ngại về việc lạm phát tăng trở lại và đồng thời hỗ trợ thị trường trái phiếu.
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Bản thân giá dầu giảm do phần bù rủi ro địa chính trị đang dần thu hẹp. Những động thái mới của chính quyền Mỹ đối với Iran cho đến nay chưa dẫn đến việc siết chặt đáng kể các biện pháp hạn chế hay áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp như dự kiến. Trong khi đó, thông tin về khả năng các nhà ngoại giao Mỹ trở lại làm việc tại các vị trí ở Trung Đông được xem là tín hiệu cho thấy Washington không kỳ vọng xung đột sẽ nhanh chóng tái diễn hoặc leo thang.
Tin tức doanh nghiệp
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Theo nhóm ngành, công nghiệp và du lịch & giải trí đang có diễn biến tích cực nhất, trong đó nhóm du lịch & giải trí tăng khoảng 1,5%. Nhóm này được hưởng lợi trực tiếp từ giá nhiên liệu thấp hơn. Kion Group là cổ phiếu nổi bật nhất, tăng khoảng 5%.
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Trên toàn thị trường, các nhà sản xuất chất bán dẫn đang phục hồi trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia. ASML (ASML.NL) và Infineon cùng tăng khoảng 2%.
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Melrose Industries (MRO.UK): Cập nhật liên quan đến Garden Grove đã giúp giảm bớt sự không chắc chắn về tác động của sự cố hồi tháng 5 đối với hoạt động sản xuất và các nghĩa vụ của công ty. Cổ phiếu tăng tới 10%.
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Siemens Energy (ENR.DE): Tập đoàn Đức tăng sau thông tin CVC và EQT có thể quan tâm đến việc mua cổ phần chi phối trong mảng tua-bin hơi nước. Siemens Energy được cho là đã thuê Goldman Sachs, trong khi phương án đang được xem xét có thể bao gồm việc bán khoảng 60% cổ phần của đơn vị này.
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Volkswagen (VOW1.DE): Hơn 10.000 nhân viên tập trung tại Wolfsburg trước khi công ty công bố kế hoạch tái cấu trúc. Theo hội đồng lao động, tổng cộng có tới 140.000 việc làm có thể gặp rủi ro, mặc dù Volkswagen chưa xác nhận con số này. Ban lãnh đạo chỉ ra chi phí cao, công suất sản xuất dư thừa, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc là những áp lực chính đối với công ty. Cổ phiếu giảm khoảng 1%.
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Marks & Spencer (MKS.UK): Công ty mở rộng hợp tác logistics với Zalando lên 22 thị trường châu Âu. Giải pháp này nhằm đẩy nhanh quá trình giao hàng và hoàn trả, đồng thời cắt giảm chi phí logistics tới một nửa. Cổ phiếu tăng khoảng 2%.
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Vistry Group (VTY.UK): Nhà phát triển bất động sản Anh nhận được 350 triệu GBP tài trợ theo chương trình nhà ở xã hội. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng hơn 3.000 căn nhà. Cổ phiếu tăng hơn 15%.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô
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Tăng trưởng kinh tế Đức cao hơn kỳ vọng. GDP Đức trong quý 2/2026, sau điều chỉnh theo mùa, tăng 0,3%. Tính theo phương pháp chưa điều chỉnh theo mùa, GDP tăng 1%, cao hơn mức dự kiến 0,9% và mức 0,8% trước đó.
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Viện IFO công bố chỉ số môi trường kinh doanh, tăng mạnh lên 88,8, vượt đáng kể kỳ vọng và đạt mức cao nhất trong hai năm. Chỉ số kỳ vọng tăng lên 89,1 từ 86,8, trong khi chỉ số đánh giá hiện tại tăng lên 88,5 từ 86,5.
Tiền tệ
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Biến động trên thị trường tiền tệ vẫn hạn chế trước bài phát biểu tại Jackson Hole. NZD và AUD nổi bật với mức tăng khoảng 0,1–0,2% so với USD. Đồng yên tiếp tục giảm khoảng 0,1%, trong khi GBP, CHF và EUR gần như đi ngang.
Crypto
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Thị trường crypto đang phục hồi một phần khoản giảm của ngày hôm qua, chủ yếu ở các token vốn hóa nhỏ. Các đồng tiền lớn như Bitcoin và Ethereum duy trì mức tăng khiêm tốn, dưới 0,5%. Bitcoin vẫn giữ trên 78.000 USD. Solana tăng hơn 1%, lên 98 USD. Ethereum giảm nhẹ xuống 2.477 USD.
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