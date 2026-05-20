Cổ phiếu bán dẫn phục hồi 📈 Phản ứng trái chiều của thị trường trước báo cáo lợi nhuận của Target và Lowe’s

Nhóm cổ phiếu bán dẫn một lần nữa đang cố gắng thiết lập tâm lý tích cực cho phiên giao dịch phố Wall ngày thứ Tư, khoảng 90 phút trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Sau một đợt chốt lời ngắn, nhà đầu tư đang quay trở lại với các cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo và hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời xem báo cáo lợi nhuận của Nvidia hôm nay là chất xúc tác tiềm năng cho toàn bộ nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Nhóm bán dẫn lấy lại động lực tăng

ETF iShares Semiconductor (SOXX) tăng hơn 2%, khi dòng tiền một lần nữa quay trở lại các cổ phiếu nhạy cảm với AI. Marvell Technology tăng hơn 5%, Intel tăng hơn 4%, trong khi Micron Technology tăng hơn 3%. Thị trường rõ ràng đang quay trở lại với câu chuyện rằng chi tiêu cho AI và hạ tầng tính toán vẫn là một trong số ít lĩnh vực có khả năng duy trì đà tăng trưởng mạnh bất chấp nền kinh tế đang chậm lại.

Intel hiện là trường hợp đặc biệt đáng chú ý. Chỉ vài quý trước, công ty còn bị xem là kẻ tụt hậu về công nghệ, mất dần vị thế vào tay AMD và Nvidia. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang bắt đầu định giá lại tiềm năng phục hồi của Intel, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư vào mảng foundry, chính sách công nghiệp của Mỹ và sự phục hồi của thị trường PC cũng như máy chủ. Dù vậy, trong ngắn hạn, Intel vẫn chủ yếu là một giao dịch theo tâm lý đối với toàn bộ ngành bán dẫn.

Trong khi đó, Analog Devices cho thấy thị trường hiện đang khắt khe như thế nào đối với các công ty công nghệ. Công ty vượt kỳ vọng cả về lợi nhuận lẫn doanh thu, báo cáo EPS quý tài chính thứ hai đạt 3.09 USD so với mức đồng thuận 2.88 USD, tuy nhiên cổ phiếu vẫn giao dịch giảm nhẹ trong premarket. Điều này cho thấy nhà đầu tư hiện không chỉ kỳ vọng kết quả tốt, mà còn đòi hỏi tăng trưởng phải tăng tốc rõ rệt cùng triển vọng tương lai mạnh mẽ. Trong môi trường định giá cao, việc đơn thuần vượt dự báo không còn đủ nữa.

Do đó, phiên giao dịch hôm nay có thể trở thành một bài kiểm tra lớn khác cho toàn bộ đợt tăng của AI. Nvidia trong nhiều tháng qua đã đóng vai trò như phong vũ biểu cho khẩu vị rủi ro của lĩnh vực công nghệ. Kết quả mạnh có thể khơi lại động lực tăng cho nhóm bán dẫn, trong khi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu đối với các bộ tăng tốc AI đang chậm lại đều có thể kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh sau một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Sau những phiên giảm gần đây, cổ phiếu Qualcomm cũng đang phục hồi gần 3% trước giờ mở cửa.

Target cho thấy sự bền bỉ của người tiêu dùng Mỹ

Ở phía còn lại của thị trường, nhóm bán lẻ đang thu hút sự chú ý sau khi Target công bố kết quả lợi nhuận tích cực vượt kỳ vọng. Cổ phiếu tăng gần 2% sau khi công ty báo cáo kết quả quý tốt hơn dự kiến và nâng triển vọng doanh số cả năm.

Target ghi nhận lợi nhuận 1.71 USD/cổ phiếu trên doanh thu 25.44 tỷ USD, vượt khá xa dự báo đồng thuận của Wall Street. Quan trọng hơn đối với nhà đầu tư, công ty đã nâng dự báo tăng trưởng doanh số ròng cả năm lên 4%. Kết quả này cho thấy bất chấp lãi suất cao và áp lực lạm phát kéo dài, người tiêu dùng Mỹ vẫn kiên cường hơn so với kỳ vọng trước đó.

Trong bối cảnh vĩ mô hiện nay, bán lẻ đã trở thành một trong những chỉ báo quan trọng nhất phản ánh sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Bất kỳ dấu hiệu ổn định nào trong chi tiêu tiêu dùng cũng giúp làm giảm lo ngại về một đợt suy giảm kinh tế mạnh, qua đó hỗ trợ định giá cao của thị trường chứng khoán Mỹ.

Lowe’s gây thất vọng dù vượt kỳ vọng

Lowe’s lại nhận phản ứng lạnh nhạt hơn nhiều từ thị trường. Dù vượt dự báo của giới phân tích cả về lợi nhuận và doanh thu, cổ phiếu vẫn giảm hơn 2% trước giờ mở cửa.

Nhà đầu tư hiện ngày càng tập trung ít hơn vào kết quả quá khứ và nhiều hơn vào động lực tăng trưởng tương lai. Phân khúc cải tạo nhà ở vẫn chịu áp lực từ chi phí vay mua nhà cao và hoạt động yếu đi của thị trường bất động sản. Nhà đầu tư lo ngại người tiêu dùng Mỹ có thể tiếp tục hạn chế các khoản chi lớn liên quan đến sửa chữa nhà cửa và chuyển sang các nhóm hàng chi phí thấp hơn.

Phản ứng đối với Lowe’s cũng phản ánh một vấn đề rộng hơn của thị trường hiện nay: kỳ vọng dành cho các công ty bán lẻ đã trở nên cực kỳ cao. Ngay cả một báo cáo lợi nhuận tích cực nhưng thiếu chất xúc tác tăng trưởng

