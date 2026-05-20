Micron và SanDisk tăng giá nhờ áp lực từ Samsung và kỳ vọng trước báo cáo của Nvidia

Micron và SanDisk đang tăng trong phiên pre-market hôm nay, với đà đi lên của nhóm cổ phiếu bộ nhớ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố song song đang cùng củng cố lẫn nhau trong ngắn hạn. Một mặt, thị trường đang phản ứng trước các báo cáo liên quan đến Samsung và căng thẳng lao động gia tăng, điều mà trong kịch bản cực đoan có thể dẫn đến gián đoạn sản xuất bộ nhớ. Trong một ngành mà động lực cung cầu và tính chu kỳ của giá cả đóng vai trò then chốt, sự bất ổn quanh một trong những nhà sản xuất lớn nhất đã đủ để hỗ trợ định giá của các đối thủ và cải thiện tâm lý toàn ngành.

Một động lực quan trọng khác là sự kỳ vọng trước báo cáo lợi nhuận của Nvidia sẽ được công bố hôm nay. Sự kiện này đã trở thành một trong những điểm tham chiếu quan trọng nhất đối với toàn bộ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo. Thị trường kỳ vọng báo cáo sẽ tiếp tục xác nhận nhu cầu rất mạnh đối với hạ tầng AI, điều này tự nhiên dẫn đến kỳ vọng cao hơn đối với các chip nhớ, đặc biệt là HBM và DRAM. Những phân khúc này vẫn là một trong những nút thắt lớn nhất trong quá trình mở rộng năng lực tính toán AI.

Trong bối cảnh đó, Micron tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi nhu cầu HBM ngày càng va chạm với các giới hạn về nguồn cung. Với những làn sóng đơn đặt hàng liên tiếp từ các khách hàng cloud lớn, thị trường bắt đầu định giá không chỉ sản lượng cao hơn mà còn cả khả năng cải thiện cơ cấu giá bán trong các quý tới. Bất kỳ tín hiệu nào từ Nvidia cho thấy việc đầu tư vào GPU tiếp tục tăng tốc đều càng khuếch đại hiệu ứng này và hỗ trợ tâm lý tích cực trên toàn bộ chuỗi cung ứng bộ nhớ.

Kết quả là hôm nay chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp giữa động lực ngắn hạn đến từ phía nguồn cung và một câu chuyện AI mang tính cấu trúc dài hạn rất mạnh. Thị trường một lần nữa nhận ra rằng bộ nhớ không còn đơn thuần là một phân khúc mang tính chu kỳ, mà đã trở thành một phần cốt lõi của hạ tầng AI, nơi ngay cả những thay đổi nhỏ về cung hoặc cầu cũng có thể nhanh chóng dẫn tới các biến động giá đáng kể.

Ngoài ra, còn có yếu tố hỗ trợ từ các cập nhật của giới phân tích, với việc nâng giá mục tiêu cho cả Micron và SanDisk trong khi vẫn duy trì đánh giá tích cực và kỳ vọng xu hướng tăng rộng hơn của ngành công nghệ sẽ tiếp diễn. Điều này càng củng cố đà tăng hiện tại, bởi nó cho thấy đây không chỉ là phản ứng ngắn hạn trước dòng tin tức, mà còn là một phần của xu hướng dài hạn hơn trong lĩnh vực bán dẫn.

Tóm lại, những diễn biến liên quan đến Samsung đang làm gia tăng độ nhạy cảm của thị trường đối với điều kiện nguồn cung, trong khi kỳ vọng quanh Nvidia tiếp tục duy trì câu chuyện về nhu cầu mạnh đối với HBM và DRAM. Trong môi trường này, Micron và SanDisk đang hưởng lợi từ tâm lý cải thiện, và thị trường một lần nữa bắt đầu định giá không chỉ sự phục hồi mang tính chu kỳ mà còn cả nguy cơ thiếu hụt mang tính cấu trúc đối với các loại bộ nhớ tiên tiến nhất.

Nguồn: xStation5