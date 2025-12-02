Cổ phiếu của AOSL tăng sau khi ra mắt MOSFET mới cho máy chủ AI

Cổ phiếu Alpha and Omega Semiconductor tăng 2% sau khi công ty công bố một loại MOSFET mới dành cho các máy chủ AI sử dụng nguồn 48V. MOSFET là một loại bóng bán dẫn hoạt động như công tắc điện tử hoặc bộ khuếch đại dòng điện trong các mạch điện. Đây là linh kiện đóng vai trò quan trọng trong quản lý điện năng, đặc biệt trong máy chủ và trung tâm dữ liệu, nơi hiệu suất và độ ổn định của nguồn điện là yếu tố then chốt.
Sản phẩm mới giải quyết đúng nhu cầu thực tế của các trung tâm dữ liệu, nhờ thiết kế nhỏ gọn và độ bền cao, giúp tiết kiệm không gian và tăng độ tin cậy cho máy chủ AI, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng sử dụng nhiều bộ tăng tốc của NVIDIA và AMD.
Việc ra mắt MOSFET mới củng cố vị thế của AOSL trong phân khúc bán dẫn công suất dành cho AI và trung tâm dữ liệu, nơi công ty cạnh tranh với các đối thủ như NXP và Infineon. Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng doanh số nhanh chóng, đặc biệt nếu công ty có thể thiết lập quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.
Phản ứng từ thị trường phản ánh sự quan tâm gia tăng đối với sản phẩm mới và tiềm năng của nó trong bối cảnh nhu cầu điện năng cho hạ tầng AI ngày càng tăng. Về dài hạn, việc phát triển MOSFET và được tích hợp vào các dự án máy chủ có thể tác động tích cực đến kết quả tài chính của công ty, mặc dù sự cạnh tranh và nguy cơ suy giảm trong ngành bán dẫn vẫn là những yếu tố đáng lưu ý.
