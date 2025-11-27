Cổ phiếu Deere & Co. giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng📉 Liệu doanh nghiệp này có đang mất đà?

Deere & Company (DE.US) là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Mỹ và cũng là một trong những doanh nghiệp lớn cuối cùng công bố báo cáo cho quý gần nhất, tương ứng với quý IV năm tài chính 2025 của Deere. Công ty khép lại năm tài chính với kết quả rất tích cực, vượt kỳ vọng thị trường ở hầu hết các chỉ số quan trọng. Deere ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu đều cao hơn đáng kể so với dự báo, cho thấy những đổi mới công nghệ và cải thiện hiệu quả vận hành đang phản ánh rõ ràng vào kết quả tài chính. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường cho thấy rằng việc vượt kỳ vọng thôi vẫn không đủ để xóa bỏ lo ngại về triển vọng ngành trong những năm tới.
-
Kết quả quý IV vượt kỳ vọng ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.
-
Bất chấp báo cáo mạnh mẽ, cổ phiếu giảm hơn 5% trong phiên hôm qua.
-
Doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi đổi mới sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất.
-
Năm 2026, công ty dự báo nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp cỡ lớn sẽ suy giảm rõ rệt.
Kết quả Quý IV
Trong những tháng cuối năm, Deere ghi nhận 12,4 tỷ USD doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng báo cáo 1,1 tỷ USD lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận 12,6% trong mảng thiết bị – một dấu hiệu cho thấy sự cải thiện đến từ cả tăng trưởng doanh số lẫn kiểm soát chi phí hiệu quả.
-
Doanh thu: 12,4 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ
-
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS): 3,93 USD so với dự báo 3,85 USD
-
Lợi nhuận ròng: 1,1 tỷ USD
-
Biên lợi nhuận mảng thiết bị: 12,6%
Deere đã vượt kỳ vọng của giới phân tích ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu vượt dự báo hơn 26%, trở thành một trong những mức bất ngờ tích cực lớn nhất trong nhiều quý gần đây. Kết quả mạnh mẽ này phản ánh việc công ty liên tục đầu tư vào công nghệ – đặc biệt là các giải pháp nông nghiệp chính xác – cùng với quản trị hàng tồn kho tốt hơn.
Tuy vậy, bất chấp các số liệu vượt kỳ vọng, nhà đầu tư lại tập trung nhiều hơn vào triển vọng năm 2026. Công ty dự báo nhu cầu đối với máy nông nghiệp cỡ lớn tại Mỹ và Canada sẽ giảm 15–20%, gây áp lực lên kỳ vọng lợi nhuận tương lai và làm giảm sự lạc quan trên thị trường trong ngắn hạn.
Dự báo năm 2026 của Deere
-
Lợi nhuận ròng: 4,0 – 4,75 tỷ USD
-
Thuế suất hiệu quả: 25 – 27%
-
Dòng tiền từ hoạt động thiết bị: 4 – 5 tỷ USD
-
Nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp cỡ lớn giảm 15–20%
Những dự báo này cho thấy năm tới sẽ là bài kiểm tra khả năng chống chịu của toàn ngành, buộc Deere phải thích ứng với điều kiện thị trường yếu hơn. Đại diện công ty nhấn mạnh rằng Deere vẫn duy trì biên lợi nhuận kỷ lục ở giai đoạn này của chu kỳ. Chris Seibert (bộ phận quan hệ nhà đầu tư) cho biết công ty đã đạt hơn 5 tỷ USD lợi nhuận ròng – mức tốt nhất trong lịch sử ở thời điểm tương đương của chu kỳ. Deanna Kovar (mảng Nông nghiệp & Sân cỏ) nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống tự động hóa, được xem là lợi thế cạnh tranh chủ chốt trong những năm tới. Các rủi ro chính gồm có:
-
Tác động thuế quan tiềm ẩn ước tính 1,2 tỷ USD trước thuế
-
Dự báo nhu cầu máy nông nghiệp cỡ lớn giảm mạnh trong năm 2026
-
Rủi ro kinh tế vĩ mô và đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại
-
Gián đoạn chuỗi cung ứng và tắc nghẽn logistics
-
Cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác (precision agriculture)
Biểu đồ cổ phiếu Deere & Co. (DE.US)
Cổ phiếu Deere đã giảm xuống dưới đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), báo hiệu khả năng quay lại xu hướng giảm trung hạn. Một mô hình vai–đầu–vai (H&S) mang tính giảm giá đã hình thành, với đường viền cổ quanh vùng 430 USD/cổ phiếu. Nếu giá bật trở lại vùng 480 USD, mô hình sẽ bị vô hiệu và mở ra cơ hội phục hồi.
Nguồn: xStation5
Intel tăng vọt sau tin đồn công ty sản xuất chip cho Apple
Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến lạc quan
DE40: DAX giảm nhẹ trước dữ liệu CPI của Đức 📌Deutsche Borse phục hồi sau thông tin mua lại Allfunds Group
Cổ phiếu đáng chú ý – Adobe Inc (27.11.2025)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.