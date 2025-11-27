Cổ phiếu Deere & Co. giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng📉 Liệu doanh nghiệp này có đang mất đà?

Deere & Company (DE.US) là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Mỹ và cũng là một trong những doanh nghiệp lớn cuối cùng công bố báo cáo cho quý gần nhất, tương ứng với quý IV năm tài chính 2025 của Deere. Công ty khép lại năm tài chính với kết quả rất tích cực, vượt kỳ vọng thị trường ở hầu hết các chỉ số quan trọng. Deere ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu đều cao hơn đáng kể so với dự báo, cho thấy những đổi mới công nghệ và cải thiện hiệu quả vận hành đang phản ánh rõ ràng vào kết quả tài chính. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường cho thấy rằng việc vượt kỳ vọng thôi vẫn không đủ để xóa bỏ lo ngại về triển vọng ngành trong những năm tới.

Kết quả quý IV vượt kỳ vọng ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Bất chấp báo cáo mạnh mẽ, cổ phiếu giảm hơn 5% trong phiên hôm qua.

Doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi đổi mới sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất.

Năm 2026, công ty dự báo nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp cỡ lớn sẽ suy giảm rõ rệt.

Kết quả Quý IV

Trong những tháng cuối năm, Deere ghi nhận 12,4 tỷ USD doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng báo cáo 1,1 tỷ USD lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận 12,6% trong mảng thiết bị – một dấu hiệu cho thấy sự cải thiện đến từ cả tăng trưởng doanh số lẫn kiểm soát chi phí hiệu quả.

Doanh thu: 12,4 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS): 3,93 USD so với dự báo 3,85 USD

Lợi nhuận ròng: 1,1 tỷ USD

Biên lợi nhuận mảng thiết bị: 12,6%

Deere đã vượt kỳ vọng của giới phân tích ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu vượt dự báo hơn 26%, trở thành một trong những mức bất ngờ tích cực lớn nhất trong nhiều quý gần đây. Kết quả mạnh mẽ này phản ánh việc công ty liên tục đầu tư vào công nghệ – đặc biệt là các giải pháp nông nghiệp chính xác – cùng với quản trị hàng tồn kho tốt hơn.

Tuy vậy, bất chấp các số liệu vượt kỳ vọng, nhà đầu tư lại tập trung nhiều hơn vào triển vọng năm 2026. Công ty dự báo nhu cầu đối với máy nông nghiệp cỡ lớn tại Mỹ và Canada sẽ giảm 15–20%, gây áp lực lên kỳ vọng lợi nhuận tương lai và làm giảm sự lạc quan trên thị trường trong ngắn hạn.

Dự báo năm 2026 của Deere

Lợi nhuận ròng: 4,0 – 4,75 tỷ USD

Thuế suất hiệu quả: 25 – 27%

Dòng tiền từ hoạt động thiết bị: 4 – 5 tỷ USD

Nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp cỡ lớn giảm 15–20%

Những dự báo này cho thấy năm tới sẽ là bài kiểm tra khả năng chống chịu của toàn ngành, buộc Deere phải thích ứng với điều kiện thị trường yếu hơn. Đại diện công ty nhấn mạnh rằng Deere vẫn duy trì biên lợi nhuận kỷ lục ở giai đoạn này của chu kỳ. Chris Seibert (bộ phận quan hệ nhà đầu tư) cho biết công ty đã đạt hơn 5 tỷ USD lợi nhuận ròng – mức tốt nhất trong lịch sử ở thời điểm tương đương của chu kỳ. Deanna Kovar (mảng Nông nghiệp & Sân cỏ) nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống tự động hóa, được xem là lợi thế cạnh tranh chủ chốt trong những năm tới. Các rủi ro chính gồm có:

Tác động thuế quan tiềm ẩn ước tính 1,2 tỷ USD trước thuế

Dự báo nhu cầu máy nông nghiệp cỡ lớn giảm mạnh trong năm 2026

Rủi ro kinh tế vĩ mô và đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại

Gián đoạn chuỗi cung ứng và tắc nghẽn logistics

Cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác (precision agriculture)

Biểu đồ cổ phiếu Deere & Co. (DE.US)

Cổ phiếu Deere đã giảm xuống dưới đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), báo hiệu khả năng quay lại xu hướng giảm trung hạn. Một mô hình vai–đầu–vai (H&S) mang tính giảm giá đã hình thành, với đường viền cổ quanh vùng 430 USD/cổ phiếu. Nếu giá bật trở lại vùng 480 USD, mô hình sẽ bị vô hiệu và mở ra cơ hội phục hồi.

Nguồn: xStation5