Cổ phiếu McDonald's tăng 3% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025

Cổ phiếu McDonald’s tăng 3% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025 với bức tranh vừa tích cực vừa thách thức. Nhà đầu tư đánh giá tăng trưởng doanh số so sánh (comparable sales) là điểm sáng trong bối cảnh ngành hàng ăn nhanh đang gặp khó khăn về tăng trưởng.

Các số liệu chính trong báo cáo Q3/2025 của McDonald’s

Tổng doanh thu: 7,078 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn 0,36% so với dự báo thị trường

EBIT: 3,357 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận trên cổ phiếu điều chỉnh (EPS): 3,22 USD, đi ngang so với cùng kỳ, và thấp hơn 3% so với dự báo

McDonald’s giữ vững vị thế trong môi trường đầy thách thức

Cổ phiếu McDonald’s tăng ngay khi mở cửa phiên giao dịch sau khi công bố kết quả quý. Công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu trên tất cả các mảng kinh doanh. Doanh số so sánh toàn cầu tăng 3,6% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu từ mảng nhượng quyền quốc tế tăng 4,7%. Chỉ số này không bao gồm doanh thu từ cửa hàng mới mở, do đó phản ánh chính xác hơn mức tăng trưởng trên mỗi cửa hàng hiện hữu – một tín hiệu tích cực đối với một thương hiệu lâu đời trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nơi nhiều đối thủ đang phải giảm giá để giữ khách hàng. Cả mảng công ty tự vận hành và mảng nhượng quyền quốc tế đều tăng trưởng lần lượt 2,4% và 4,3%.

Tổng doanh số, bao gồm cả hai mảng, tăng 6% tính theo tỷ giá hối đoái không đổi.

McDonald’s đang làm gì để duy trì đà tăng trưởng?

Tương tự như Chipotle, McDonald’s cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng khách hàng thu nhập thấp tại Mỹ, giảm ở mức hai chữ số trong quý. Ngược lại, lượng khách hàng có thu nhập cao tăng hai chữ số, giúp bù đắp một phần sụt giảm ở nhóm khách hàng thu nhập thấp. Để đối phó, công ty ra mắt các sản phẩm đặc biệt với mức giá thấp hơn nhằm duy trì thị phần, đồng thời đẩy mạnh mảng đồ uống, tung ra cà phê cold brew và nước trái cây tươi mát, trực tiếp cạnh tranh với Starbucks – hãng hiện đang gặp khó khăn. Đây là chiến lược đa dạng hóa doanh thu, đồng thời bù đắp cho sự yếu kém của ngành hàng ăn nhanh truyền thống. Mặc dù tốc độ tăng lợi nhuận chậm hơn doanh thu do chi phí lãi vay và thuế tăng cao, McDonald’s vẫn cho thấy hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả trong quý.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu McDonald’s chỉ tăng khoảng 3%, nhưng vẫn duy trì mức định giá cao với P/E trên 25 lần.