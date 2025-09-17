Cổ phiếu Puma tăng vọt sau tin đồn sẽ bị mua lại

Cổ phiếu Puma SE (PUM.DE) đã tăng mạnh hôm nay sau tin đồn về khả năng bị thâu tóm. Vào thứ Tư, ngày 17/9, giá cổ phiếu đã tăng khoảng 15% trong phiên sau khi xuất hiện thông tin về một thương vụ mua lại tiềm năng. Theo tạp chí Manager Magazin (Đức), có hai nhà đầu tư đang quan tâm đến việc mua lại 29% cổ phần của công ty hiện do gia đình Pinault nắm giữ. Hãng tin Reuters cũng đưa tin rằng Jamie Salter, CEO của Authentic Brands, và Alex Dibelius, Giám đốc quỹ CVC, là những người quan tâm đến thương vụ này. Đáng chú ý, kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Puma đã giảm khoảng 50%, điều này có thể khiến công ty trở thành mục tiêu hấp dẫn cho một thương vụ thâu tóm.
