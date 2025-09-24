Cổ phiếu SAP tăng gần 3% sau khi công bố quan hệ đối tác AI với OpenAI 📈

SAP SE (SAP.DE) và OpenAI đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược nhằm ra mắt dịch vụ OpenAI for Germany vào năm 2026, dành riêng cho khu vực công của Đức.

Dịch vụ này sẽ được vận hành thông qua Delos Cloud – công ty con của SAP, sử dụng công nghệ Microsoft Azure để đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an ninh và pháp lý tại Đức. CEO SAP Christian Klein nhấn mạnh rằng việc kết hợp giữa chuyên môn đám mây của SAP và công nghệ của OpenAI sẽ cho phép tạo ra những giải pháp “Made in Germany” phục vụ thị trường nội địa. CEO OpenAI Sam Altman cho biết dự án sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công bằng cách giúp nhân viên chính phủ và các tổ chức nghiên cứu dễ dàng tiếp cận và sử dụng AI hơn.

SAP sẽ mở rộng hạ tầng Delos Cloud tại Đức lên 4.000 bộ xử lý GPU hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời cam kết đầu tư thêm tùy theo nhu cầu. Sáng kiến này hỗ trợ chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia của Đức, với mục tiêu đạt 10% GDP được tạo ra từ AI vào năm 2030. Quan hệ đối tác là một phần của chương trình “Made for Germany”, được hỗ trợ bởi 61 công ty và nhà đầu tư, với tổng cam kết hơn 631 tỷ euro. Riêng SAP đã cam kết đầu tư hơn 20 tỷ euro vào phát triển chủ quyền số của Đức, và các giải pháp mới sẽ tập trung vào tự động hóa các quy trình hành chính điển hình.

Cổ phiếu SAP đã phản ứng tích cực, hiện đang tăng +2,65%.

Nguồn: xStation