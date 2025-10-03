Đồng tăng giá gần chạm đỉnh mới! 📈🏗️

Giá đồng tiếp tục đà tăng mạnh, với các hợp đồng tương lai của kim loại này tăng khoảng 2% trong ngày hôm nay.

Mức giá hiện tại chỉ còn thấp hơn 2,6% so với mức cao kỷ lục trong lịch sử. Đây là sự nối dài của một xu hướng tăng mạnh kéo dài suốt hai tuần qua, trong đó giá đồng đã tăng hơn 8%.

Nguồn lực chính thúc đẩy đợt tăng hiện tại là nhu cầu nguyên liệu thô liên tục ở mức cao, đi kèm với áp lực đáng kể từ phía nguồn cung. Thị trường ngày càng phản ánh khả năng khả dụng hạn chế của kim loại, điều này đang dẫn dắt làn sóng tăng giá hiện nay.

Không thể loại trừ khả năng xu hướng quan sát được phần nào phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện của nền kinh tế và ngành công nghiệp, mặc dù ở giai đoạn hiện tại, các yếu tố cung – cầu vẫn là động lực chính của đà tăng.

Biểu đồ COPPER (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5