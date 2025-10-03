Đồng tăng giá gần chạm đỉnh mới! 📈🏗️

Giá Đồng tăng mạnh gần chạm mức đỉnh lịch sử
Giá Đồng tăng mạnh gần chạm mức đỉnh lịch sử
Giá đồng tiếp tục đà tăng mạnh, với các hợp đồng tương lai của kim loại này tăng khoảng 2% trong ngày hôm nay.
Mức giá hiện tại chỉ còn thấp hơn 2,6% so với mức cao kỷ lục trong lịch sử. Đây là sự nối dài của một xu hướng tăng mạnh kéo dài suốt hai tuần qua, trong đó giá đồng đã tăng hơn 8%.
Nguồn lực chính thúc đẩy đợt tăng hiện tại là nhu cầu nguyên liệu thô liên tục ở mức cao, đi kèm với áp lực đáng kể từ phía nguồn cung. Thị trường ngày càng phản ánh khả năng khả dụng hạn chế của kim loại, điều này đang dẫn dắt làn sóng tăng giá hiện nay.
Không thể loại trừ khả năng xu hướng quan sát được phần nào phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện của nền kinh tế và ngành công nghiệp, mặc dù ở giai đoạn hiện tại, các yếu tố cung – cầu vẫn là động lực chính của đà tăng.
Biểu đồ COPPER (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật: EURUSD (08.10.2025)
🥇Vàng vượt $4.000 - Dự báo mới cho giá?
NZDUSD giảm xuống mức đáy trong 6 tháng sau khi RBNZ bất ngờ cắt giảm lãi suất ✂️
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Đức giảm mạnh hơn dự kiến 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.