Đồng USD giảm 0,8%

Chỉ số USD theo tỷ trọng thương mại đã giảm 0,8% trong hôm nay, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên cặp EURUSD (+0,8%), hiện đang tiến gần 1,17. Lần gần nhất chúng ta chứng kiến mức suy yếu đáng kể như vậy là sau cuộc họp Fed tháng 7, khi các nhà đầu tư rút phần lớn kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất.

Điều gì đứng sau diễn biến hôm nay?

Động lực chính thúc đẩy diễn biến này là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về kế hoạch tăng gấp đôi quy mô các giao dịch mua lại trái phiếu Mỹ dài hạn. Chương trình nhằm hỗ trợ thanh khoản này sẽ bắt đầu từ ngày 9/9 và kéo dài ít nhất đến ngày 4/11.

Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là nới lỏng chính sách tiền tệ, bởi đây là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tác động đối với thị trường lại tương đối tương đồng. Quyết định này đồng nghĩa với việc nguồn cung USD trên thị trường sẽ gia tăng, qua đó tạo áp lực giảm giá lên đồng tiền này.

Đáng chú ý, theo quan điểm của chúng tôi, điều này cũng làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Một động thái như vậy có thể được xem như một công cụ cân bằng. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta chưa nhận thấy phản ứng đáng kể nào của thị trường theo hướng này, khi định giá hiện tại vẫn cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong mùa thu dưới 50%.

Lợi suất đang giảm đáng kể trên toàn bộ đường cong, đặc biệt mạnh ở phần dài hạn. Chúng tôi đã đề cập trong bài US Open hôm nay về lý do tại sao đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán:

Trong nhiều năm, đặc biệt là trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức thấp (lợi suất trái phiếu 30 năm quanh 3%), khiến trái phiếu không thực sự là một lựa chọn thay thế hấp dẫn so với thị trường cổ phiếu. Hiện tượng này thậm chí còn có một thuật ngữ riêng là TINA, viết tắt của “There Is No Alternative” — “không có lựa chọn thay thế”. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu có đáng chấp nhận rủi ro từ việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu khi Chính phủ Mỹ, với tư cách là con nợ an toàn nhất thế giới, đang mang lại mức lợi suất khoảng 5,3% trong 30 năm hay không.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi suất trái phiếu vẫn đang ở gần mức cao nhất trong nhiều năm. Đối với trái phiếu kỳ hạn 30 năm, khoảng cách so với mức đỉnh trong 19 năm qua hiện chỉ chưa đến 14 điểm cơ bản (bp).

Bối cảnh rộng hơn

Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ không phải yếu tố duy nhất gây áp lực lên đồng USD. Trong một tháng qua, đồng tiền này đã suy yếu hơn 3%, chủ yếu do thị trường điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed trong tương lai. Các nhà đầu tư đã rút một phần đáng kể các vị thế đặt cược vào khả năng tăng lãi suất, dưới tác động từ cả những phát biểu chưa đủ thuyết phục của Chủ tịch Warsh và các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Sự sụt giảm bất ngờ của số lượng việc làm mới, cùng với các số liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng hoặc thậm chí thấp hơn đôi chút, đã khiến kịch bản cơ sở của thị trường thay đổi. Hiện hơn 50% thị trường chỉ định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12. Thị trường dường như ngày càng tin rằng các dữ liệu kinh tế mới nhất đã giúp Fed có thêm thời gian cần thiết để đánh giá tác động của cú sốc năng lượng đối với nền kinh tế Mỹ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, dự kiến vào 01:00 sáng mai. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu cho thấy liệu Fed có dự định duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn hay không. Một phép thử quan trọng khác đối với đồng USD sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát PCE (26/08). Đây là một chỉ báo có độ trễ, nhưng trong lịch sử lại được FOMC ưu tiên khi đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Kevin Warsh đã thể hiện quan điểm hoài nghi về chỉ báo này, khi gọi PCE lõi là một “phỏng đoán khoa học thiếu chắc chắn”. Chủ đề này có thể sẽ được thảo luận tại Hội nghị Jackson Hole (27–29/08), một trong hai hội nghị quan trọng nhất trong năm dành cho các ngân hàng trung ương. Sau cuộc họp Fed gần nhất, có vẻ rõ ràng rằng các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng Chủ tịch Warsh đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn tại Jackson Hole.



Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB