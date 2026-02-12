⚪Dự báo của JP Morgan về giá Bạc

JP Morgan đã công bố một báo cáo gửi khách hàng ngày hôm qua về triển vọng thị trường bạc – kim loại quý quan trọng được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp. Ngân hàng dự báo giá bạc trung bình năm 2026 đạt 81 USD/oz, với các dự báo theo quý như sau: 84 USD trong Q2, 75 USD trong Q3 và 80 USD trong Q4, sau đó tăng lên khoảng 85,5 USD/oz trong năm 2027.

Dự báo này dựa trên các yếu tố chính:

Thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc: bạc phần lớn là sản phẩm phụ từ khai thác các kim loại khác.

Nhu cầu công nghiệp mạnh: chiếm khoảng 60% tổng tiêu thụ, được thúc đẩy bởi pin mặt trời, xe điện và AI.

Rủi ro giảm giá: khả năng bạc bị thay thế bằng vật liệu rẻ hơn và thiếu lực mua từ ngân hàng trung ương (khác với vàng).

Điểm đáng chú ý là đây là một sự điều chỉnh tăng rất mạnh so với tháng 11 năm ngoái, khi JP Morgan chỉ dự báo giá trong vùng 50–60 USD/oz. Kể từ đó, thị trường đã thay đổi lớn với một đợt tăng giá mạnh, từng khiến bạc vọt lên trên 120 USD/oz.

Bối cảnh tồn kho bạc trên COMEX

Tồn kho bạc trên COMEX đã giảm mạnh kể từ tháng 10/2025. Ví dụ, riêng ngày 7/1/2026 đã có 3,25 triệu ounce bị rút khỏi kho. Tổng cộng trong tháng 1, lượng bạc bị rút vượt 33 triệu ounce, tương đương gần 1/4 lượng bạc thuộc nhóm “registered”. Dù tổng tồn kho hiện vẫn dưới 400 triệu ounce, lượng bạc thuộc nhóm “registered” (có thể giao ngay khi đáo hạn hợp đồng) chỉ còn khoảng 100 triệu ounce, cho thấy tình trạng thắt chặt nguồn cung vật chất, dù giá đã rất cao.

Vai trò của JP Morgan trong thị trường bạc

JP Morgan hiện là thế lực thống trị trên COMEX khi nắm khoảng 169 triệu ounce bạc, tương đương 40% tổng tồn kho của sàn. Điều này khiến ngân hàng trở thành một nhân tố cực kỳ quan trọng trong thị trường vật chất. Ngân hàng được cho là đang tích lũy bạc mạnh, tác động đáng kể đến diễn biến giá, đặc biệt liên quan đến cơ chế giao nhận hợp đồng tương lai. JP Morgan cũng giữ vai trò lớn trong các giao dịch swap. Đáng chú ý, vào ngày cuối tháng 1 - thời điểm bạc giảm tới 1/3 giá trị - một khách hàng của JP Morgan đã thực hiện thông báo nhận giao hàng, điều này có thể phản ánh việc đóng vị thế bán (short) trên thị trường.

Lịch sử cáo buộc thao túng

JP Morgan từng nhiều lần bị cáo buộc thao túng giá bạc. Năm 2010, ngân hàng bị kiện với cáo buộc phối hợp cùng HSBC để kìm giá thông qua các vị thế bán khống lớn trên COMEX trong giai đoạn 2008 - 2010. Dù vụ kiện bị bác bỏ năm 2013, JP Morgan vẫn phải nộp phạt 920 triệu USD năm 2020 vì hành vi "spoofing" trên thị trường kim loại quý, bao gồm cả bạc.

Dự báo từ các ngân hàng khác

Các tổ chức tài chính khác vẫn khá thận trọng sau đợt tăng nóng năm 2025. Đồng thuận thị trường hiện nghiêng về kịch bản giá bạc quay về khoảng 60 USD/oz vào cuối năm nay, nhưng dự báo này có thể thay đổi nhanh tùy theo biến động cung – cầu. Dù thị trường vẫn được dự đoán tiếp tục thiếu hụt, giá quá cao có thể khiến nhu cầu công nghiệp suy yếu, đặc biệt khi nhu cầu công nghiệp chính là động lực lớn nhất đẩy giá bạc tăng mạnh trong năm 2025.

