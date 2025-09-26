Fed Barkin bình luận về nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ 🗽

Hôm nay, Thomas Barkin của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra bình luận về chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế Mỹ. Dưới đây là những điểm chính trong phát biểu của ông: Tôi hiện nhìn thấy mức hòa vốn việc làm hàng tháng trong khoảng 0 đến 50 nghìn vị trí mới.

Nền kinh tế vẫn đang mở rộng, dù không mạnh mẽ như giai đoạn 2022–2023.

Mục tiêu lạm phát 2% đã chứng minh hiệu quả trên toàn cầu và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Việc hành động là hợp lý, xét đến những rủi ro đối với thị trường lao động.

Dữ liệu sắp tới sẽ quyết định liệu Fed có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. Fed cần chuyển hướng nhiều hơn sang thực hiện mục tiêu việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp có vẻ đang trở nên mong manh hơn, nhưng tình hình lạm phát đã cải thiện.

Chúng ta không thể bỏ qua những điều chỉnh gần đây trong dữ liệu tuyển dụng. Xu hướng việc làm đang bắt đầu đi sai hướng.

Yếu tố then chốt để duy trì chi tiêu tiêu dùng là việc liệu người dân có bắt đầu mất việc hay không.

Mức thất nghiệp hiện tại chưa phải là mối lo ngại, nhưng xu hướng có thể đang đi theo hướng tiêu cực.

Chi tiêu tiêu dùng vẫn tương đối lành mạnh ở cả hộ gia đình thu nhập cao và thấp.

Đợt cắt giảm lãi suất gần đây sẽ hỗ trợ thị trường lao động, đồng thời duy trì áp lực lên lạm phát, vốn vẫn cao hơn mục tiêu.

Hiện Fed đang tập trung vào việc cân bằng các mục tiêu của mình.

Các doanh nghiệp muốn chuyển chi phí tăng thêm – bao gồm cả từ thuế quan – sang người tiêu dùng, nhưng sự phản đối từ khách hàng có thể hạn chế khả năng này.

Thị trường lao động có thể đang suy yếu, trong khi nguồn cung lao động cũng tăng trưởng chậm lại.

