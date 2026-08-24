FX Weekly:Jackson Hole có phải sẽ là bước ngoặt đối với đồng USD?

Tuần trước, tâm điểm thị trường tập trung vào các diễn biến trên thị trường trái phiếu. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo mở rộng chương trình mua lại trái phiếu, được gọi là chương trình mua lại hỗ trợ thanh khoản (liquidity support buyback).

Chương trình chủ yếu tập trung vào phần dài của đường cong lợi suất, tức các trái phiếu Kho bạc Mỹ có kỳ hạn dài hơn.

Ngưỡng tối đa cho mỗi đợt mua lại sẽ được tăng ít nhất gấp đôi, từ 2 tỷ USD lên 4 tỷ USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, ở 5,33%.

Phản ứng của thị trường diễn ra rất nhanh: lợi suất trái phiếu 30 năm lập tức giảm 10 điểm cơ bản, trong khi đồng USD suy yếu 0,9% so với EUR.

Hình 1: G10 FX Dashboard [so với USD] (14.08.2026 - 21.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 24.08.2026

Trong những ngày tiếp theo, thị trường đã xóa hơn một nửa biến động trên thị trường trái phiếu hôm thứ Tư. Đồng USD, vốn vẫn chịu áp lực từ những lo ngại về tài khóa và thể chế, không thể lấy lại phần lớn mức giảm trước đó. Đà tăng nhẹ của đồng USD được ghi nhận hôm nay và thứ Sáu dường như chủ yếu xuất phát từ việc thị trường tăng nhẹ kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vào mùa thu. Động thái này có thể được xem như một công cụ cân bằng. Xác suất thị trường định giá cho một lần tăng lãi suất vào tháng 9 hiện vào khoảng 40%, trong khi tháng 10 là hơn 60% một chút.

Đồng USD (USD)

Trong những ngày tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi rất sát mọi động thái nhằm ổn định tình hình trên thị trường trái phiếu. Chúng tôi tin rằng chủ đề này sẽ được thảo luận rộng rãi tại một trong những hội nghị quan trọng nhất của các ngân hàng trung ương trong năm: Hội nghị Jackson Hole. Vào đầu giờ chiều thứ Sáu, Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu và có cơ hội đề cập đến toàn bộ tình hình hiện tại. Đối với ông, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.



Tại sao?

Khi Donald Trump đề cử Warsh vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 3, thị trường từng đánh giá ông là người dễ chịu ảnh hưởng, sẵn sàng thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ một cách linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ, người khi đó đang thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Warsh phần nào đã thoát khỏi hình ảnh này tại hội nghị tháng 6 khi đưa ra những phát biểu tương đối hawkish. Tuy nhiên, việc lặp lại những thông điệp tương tự vào tháng 7 lại không nhận được phản ứng tích cực. Ông vẫn giữ nguyên quyết định khi đó về việc không đưa ra định hướng chính sách trong tương lai (forward guidance). Ông cũng tránh trả lời những câu hỏi về tính hợp lý của việc tạm dừng chính sách, cũng như các câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế hiện tại.

Điều đó sẽ không thể tiếp diễn vào thứ Sáu này.

Gần đây, Warsh nhận được sự hỗ trợ phần nào từ các dữ liệu kinh tế cho thấy chưa cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn muốn chắc chắn rằng ông có một kế hoạch hành động rõ ràng và có thể duy trì sự độc lập trong các quyết định của mình. Nếu những phát biểu lần này một lần nữa không đủ sức thuyết phục, đồng USD có thể tiếp tục đà bán tháo bắt đầu sau cuộc họp trước.

Hai ngày trước bài phát biểu có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng của đồng USD, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu lạm phát PCE. Mặc dù được công bố chậm hơn CPI, đây lại là thước đo lạm phát mà các nhà hoạch định chính sách FOMC thường ưu tiên sử dụng trong quá trình ra quyết định. Thị trường hiện dự báo PCE tăng 0,2% theo tháng, mức được cho là khó tạo ra những lo ngại lớn.

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Nvidia sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý. Đây được xem là bài kiểm tra đối với khả năng duy trì toàn bộ thị trường giá lên được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu kết quả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng vốn đang ở mức rất cao, tâm lý chấp nhận rủi ro có thể suy yếu, gây áp lực lên các tài sản rủi ro, không chỉ riêng thị trường cổ phiếu. Trong kịch bản này, nghịch lý là đồng USD có thể trở thành bên hưởng lợi.

Euro (EUR)

Tình hình ở phía bên kia khá yên ắng hơn. Sự ổn định đang có lợi cho đồng tiền chung châu Âu. Khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 (10/09) gần như đã được thị trường định giá hoàn toàn, trong khi các dữ liệu kinh tế mới công bố nhìn chung tiếp tục gây bất ngờ theo hướng tích cực.

Trong những ngày gần đây, chúng ta đã nhận được các chỉ số PMI tháng 8. Chỉ số PMI tổng hợp đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, được thúc đẩy bởi kết quả đặc biệt tích cực của lĩnh vực công nghiệp, đạt mức cao nhất trong 51 tháng. Đáng chú ý là sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế Đức, được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng đối với thiết bị công nghệ liên quan đến AI cũng như chi tiêu quốc phòng cao hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, chương trình kích thích tài khóa trị giá 500 tỷ euro, được Friedrich Merz công bố vào tháng 3/2025, đóng vai trò đáng kể trong bối cảnh này.

Đồng đô la Canada (CAD)

Hình 2: G10 FX Dashboard [so với USD] (24.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 24.08.2026

Đồng tiền Canada đang suy yếu tương đối mạnh trong hôm nay.

Tại sao?

Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới giữa Washington và Ottawa bất ngờ kết thúc trong thất bại. Đàm phán bị đình chỉ vào thứ Sáu, đồng nghĩa với việc mức thuế 50% đối với các sản phẩm Canada xuất khẩu sang Mỹ chính thức có hiệu lực. Các mức thuế này áp dụng lên lượng hàng hóa có tổng giá trị khoảng 20–28 tỷ USD, tương đương 5–7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Danh sách hàng hóa chịu thuế bao gồm gỗ, xi măng, đồ nội thất, một số sản phẩm sữa, rượu vang, thiết bị điện và dụng cụ khúc côn cầu, cùng nhiều mặt hàng khác.

Tổng thống Donald Trump kiên quyết bảo vệ quyết định này. Trên mạng xã hội, ông cáo buộc Canada muốn hưởng những lợi ích của một bang mà không thực sự trở thành một bang của Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cáo buộc Mỹ đưa ra những yêu cầu không công bằng và gây tổn hại cho nền kinh tế vào phút cuối, trong đó có nỗ lực hạn chế khả năng Canada ký kết các thỏa thuận thương mại với những quốc gia khác. Phía Mỹ, do Jamieson Greer đại diện, bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chính các nhà đàm phán Canada đã phá vỡ thỏa thuận thỏa hiệp trước đó bằng những yêu cầu mới.

Theo tuyên bố của ông Carney, Canada sẽ áp dụng các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ có giá trị tương đương - “dollar for dollar” theo cách nói của Thủ tướng Canada - từ ngày 8/9. Các biện pháp này sẽ nhắm tới những lĩnh vực như thép, máy móc nông nghiệp, thiết bị gia dụng, điện tử và các sản phẩm sữa. Việc lựa chọn các ngành này không phải ngẫu nhiên. Mục tiêu là tạo ra tác động nhanh chóng tại những bang có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị ở Mỹ, điều có thể đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (midterm elections) đang đến gần.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst, XTB