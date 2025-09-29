Giá cà phê giảm 1,8% sau chuỗi 3 ngày tăng giá ☕️ 📉

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica cho thấy giai đoạn biến động mạnh, giảm khoảng 1,8% sau nhịp hồi phục gần đây được thúc đẩy bởi lượng tồn kho ICE sụt giảm.
Hợp đồng COFFEE đã đánh mất động lực tăng sau khi vượt mức Fibonacci thoái lui 23,6% của xu hướng tăng trước đó, rồi lao xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA10, màu vàng). Giá hiện đang dao động gần mức mở cửa của phiên thứ Sáu, với ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm tại đường trung bình động 30 và 100 ngày (màu tím nhạt và tím đậm).
Dự báo thời tiết tại Brazil gần đây có thể đã làm dịu đà tăng. Theo Climatempo, trong hai tuần tới sẽ có nhiều ngày với xác suất mưa 40–80% tại các khu vực như Sao Paulo (chủ yếu trồng Arabica) và Espirito Santo (chủ yếu trồng Robusta). Trong khi đó, chưa có dấu hiệu chấm dứt tình trạng hạn hán ở Minas Gerais – vùng sản xuất chủ chốt Arabica của Brazil – yếu tố này có thể giúp hạn chế đà giảm giá sâu hơn.
Nguồn: xStation5
