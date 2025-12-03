Giá đồng đạt mức đỉnh kỷ lục mới!🚨

Giá đồng tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức cao kỷ lục mới (ATH) với mức giá hơn 11.400 USD/ tấn.

Tại hội nghị “Asia Copper Week” vừa kết thúc, các chuyên gia phân tích đều nhấn mạnh nguy cơ thiếu hụt đồng trong thời gian tới.

Các nhà máy luyện đồng tại Trung Quốc đang cắt giảm sản lượng, trong khi hàng loạt sự cố tại các mỏ trong vài tháng gần đây đã khiến nguồn cung sụt giảm đáng kể. Các nhà sản xuất và nhập khẩu đang ồ ạt tích trữ kim loại này, chuẩn bị cho tình trạng khó khăn nguồn cung kéo dài và nhu cầu dự kiến tăng mạnh, được thúc đẩy bởi việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Điều này đặt giá đồng vào một xu hướng tăng mạnh và bền vững trong dài hạn.

COPPER (D1)

Nguồn: xStation5