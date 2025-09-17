Giá cà phê giảm 5% so với mức đỉnh ngắn hạn bởi thời tiết thuận lợi ở Brazil📉

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên ICE (COFFEE) giảm gần 5% hôm nay do thay đổi thời tiết tại Brazil, sau khi rơi từ mức đỉnh ngắn hạn.
Dự báo thời tiết Brazil cho thấy mưa nhiều hơn vào tuần tới, làm giảm lo ngại về khô hạn.
Tuy nhiên, NOAA cảnh báo có 71% khả năng La Niña (tháng 10–12) → rủi ro hạn hán và thiệt hại cho vụ mùa 2026/27.
Điều chỉnh thu hoạch Brazil (HedgePoint):
Tổng sản lượng 2025/26: 64,7 triệu bao (+0,7% YoY).
Arabica: giảm xuống 37,7 triệu bao (-13,3% YoY, so với dự báo 39,6 triệu).
Robusta: tăng lên 27 triệu bao (+30% YoY).
Sự khác biệt theo vùng:
Vùng trọng điểm Arabica (Minas Gerais, São Paulo): mưa dưới trung bình trong các giai đoạn quan trọng → ảnh hưởng năng suất và chất lượng.
Vùng Robusta (Espírito Santo, Bahia): thời tiết thuận lợi + đầu tư của người trồng → năng suất tốt hơn dự kiến.
Triển vọng dài hạn:
Arabica 2026/27: vẫn còn bất định; mưa tháng 4 ảnh hưởng vụ hiện tại nhưng cải thiện sức khỏe cây cho chu kỳ tiếp theo.
Robusta 2026/27: hoa sớm từ tháng 8 cho thấy tín hiệu tích cực ban đầu.
COFFE (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.