Giá dầu giảm 1% do khả năng OPEC tăng nguồn cung 📉

Dầu thô vừa chạm mức thấp nhất trong hai tuần sau báo cáo cho thấy Ả Rập Xê Út đang thúc đẩy OPEC+ xem xét khởi động lại việc tăng sản lượng sớm hơn dự kiến nhằm giành lại thị phần toàn cầu, mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, Riyadh đặt mục tiêu nâng sản lượng để bù đắp giá thấp bằng khối lượng cao hơn, nhưng động thái này có thể vấp phải sự phản đối từ các thành viên ủng hộ việc thắt chặt nguồn cung để hỗ trợ giá. Việc tăng sản lượng có được thông qua sớm hay bị trì hoãn sang các tháng sau vẫn chưa chắc chắn.
Khả năng tăng nguồn cung có thể diễn ra ngay sau cuộc họp OPEC vào Chủ Nhật tới. Thông tin này đã đẩy hợp đồng dầu thô xuống dưới mức đáy tháng 8, với giá hiện giảm khoảng 1% so với một giờ trước.
Nguồn: xStation5
