Hợp đồng khí đốt NATGAS châu Âu tăng gần 4%; nhu cầu hàng xa xỉ tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện

📊Chỉ số và Cổ phiếu

Phiên giao dịch châu Âu đang diễn ra khá trái chiều và tương đối yên ắng so với mức biến động của tuần trước (VSTOXX: -0,6%; EU50: -0,15%).

Hợp đồng tương lai DAX của Đức (DE40), AEX của Hà Lan (NED25) và FTSE 100 của Anh (UK100) đang đi ngang, trong khi Italy (ITA40: -0,15%), Pháp (FRA40: -0,15%), Ba Lan (W20: -0,2%) và Thụy Sĩ (SUI20: -0,4%) đều giảm. Tây Ban Nha là trường hợp tích cực khi IBEX 35 (SPA35: +0,3%) tăng.

Các cổ phiếu hàng tiêu dùng, đặc biệt là nhóm hàng xa xỉ, thời trang và mỹ phẩm, đang nổi bật tại châu Âu hôm nay (Hermès: +1,3%; LVMH: +1,1%; L’Oréal: +1,3%). Nhóm tài chính châu Âu (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%; Santander: +0,75%) và vật liệu (BASF: +1,5%; Air Liquide: +0,6%) cũng tăng. Trong khi đó, năng lượng và y tế là những nhóm hoạt động kém nhất.

Các công ty hàng xa xỉ châu Âu đang ghi nhận những dấu hiệu đầu tiên về sự ổn định và phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, chủ yếu nhờ nhóm người tiêu dùng có tài sản cao. Mặc dù thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ các biện pháp kiểm soát dòng vốn và thuế, dự báo cho thấy kết quả kinh doanh có thể cải thiện trong quý IV. Những doanh nghiệp được hưởng lợi chính từ xu hướng này gồm Hermès, Kering, Burberry và LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: Cổ phiếu của nhà sản xuất thép châu Âu SSAB và nhà cung cấp nhôm Norsk Hydro tăng sau khi Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế quan. Việc duy trì các rào cản thương mại hiện tại tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai công ty. SSAB vẫn có lợi thế tại thị trường thép tấm ở Mỹ, trong khi Norsk Hydro hưởng lợi từ các quy định ưu đãi đối với hoạt động tái chế tại Mỹ.

Alibaba: Công ty đã huy động 10,2 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu kỷ lục tại Hồng Kông để tài trợ cho cơ sở hạ tầng AI, khiến cổ phiếu giảm 8,5%. Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã mua vào cổ phiếu, nhà đầu tư vẫn lo ngại về nguy cơ pha loãng lợi nhuận và mức chi tiêu vốn cao. Ngoài ra, nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry đã chỉ trích đợt phát hành mới và cho biết đã bán toàn bộ vị thế của mình.

Shein: Công ty dự kiến huy động tới 1,8 tỷ USD trong đợt niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông, với mục tiêu định giá khoảng 27 tỷ USD. Con số này thấp đáng kể so với mức định giá 100 tỷ USD đạt được vào năm 2022, do thua lỗ, thuế quan cao hơn và sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý Mỹ. Shein dự kiến chính thức niêm yết vào ngày 1/9.