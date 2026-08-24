Hợp đồng khí đốt NATGAS châu Âu tăng gần 4%; nhu cầu hàng xa xỉ tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện

📊Chỉ số và Cổ phiếu
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Phiên giao dịch châu Âu đang diễn ra khá trái chiều và tương đối yên ắng so với mức biến động của tuần trước (VSTOXX: -0,6%; EU50: -0,15%).
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Hợp đồng tương lai DAX của Đức (DE40), AEX của Hà Lan (NED25) và FTSE 100 của Anh (UK100) đang đi ngang, trong khi Italy (ITA40: -0,15%), Pháp (FRA40: -0,15%), Ba Lan (W20: -0,2%) và Thụy Sĩ (SUI20: -0,4%) đều giảm. Tây Ban Nha là trường hợp tích cực khi IBEX 35 (SPA35: +0,3%) tăng.
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Các cổ phiếu hàng tiêu dùng, đặc biệt là nhóm hàng xa xỉ, thời trang và mỹ phẩm, đang nổi bật tại châu Âu hôm nay (Hermès: +1,3%; LVMH: +1,1%; L’Oréal: +1,3%). Nhóm tài chính châu Âu (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%; Santander: +0,75%) và vật liệu (BASF: +1,5%; Air Liquide: +0,6%) cũng tăng. Trong khi đó, năng lượng và y tế là những nhóm hoạt động kém nhất.
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Các công ty hàng xa xỉ châu Âu đang ghi nhận những dấu hiệu đầu tiên về sự ổn định và phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc, chủ yếu nhờ nhóm người tiêu dùng có tài sản cao. Mặc dù thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ các biện pháp kiểm soát dòng vốn và thuế, dự báo cho thấy kết quả kinh doanh có thể cải thiện trong quý IV. Những doanh nghiệp được hưởng lợi chính từ xu hướng này gồm Hermès, Kering, Burberry và LVMH.
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SSAB, Norsk Hydro: Cổ phiếu của nhà sản xuất thép châu Âu SSAB và nhà cung cấp nhôm Norsk Hydro tăng sau khi Mỹ và Canada không đạt được thỏa thuận về thuế quan. Việc duy trì các rào cản thương mại hiện tại tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai công ty. SSAB vẫn có lợi thế tại thị trường thép tấm ở Mỹ, trong khi Norsk Hydro hưởng lợi từ các quy định ưu đãi đối với hoạt động tái chế tại Mỹ.
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Alibaba: Công ty đã huy động 10,2 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu kỷ lục tại Hồng Kông để tài trợ cho cơ sở hạ tầng AI, khiến cổ phiếu giảm 8,5%. Mặc dù ban lãnh đạo công ty đã mua vào cổ phiếu, nhà đầu tư vẫn lo ngại về nguy cơ pha loãng lợi nhuận và mức chi tiêu vốn cao. Ngoài ra, nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry đã chỉ trích đợt phát hành mới và cho biết đã bán toàn bộ vị thế của mình.
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Shein: Công ty dự kiến huy động tới 1,8 tỷ USD trong đợt niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông, với mục tiêu định giá khoảng 27 tỷ USD. Con số này thấp đáng kể so với mức định giá 100 tỷ USD đạt được vào năm 2022, do thua lỗ, thuế quan cao hơn và sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý Mỹ. Shein dự kiến chính thức niêm yết vào ngày 1/9.
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Shell: Công ty đang nhận được sự quan tâm từ một số bên mua tiềm năng, bao gồm các tập đoàn lớn trong ngành như ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) và quỹ đầu tư tư nhân Apollo, liên quan đến thương vụ bán mảng hóa chất tại Mỹ. Các đề nghị sơ bộ, không ràng buộc, định giá tài sản lên tới 8 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với tổng vốn đầu tư trước đây. Thương vụ này phù hợp với chiến lược hiện tại của Shell nhằm thoái vốn khỏi các tài sản có khả năng sinh lời thấp hơn.
🌍 Kinh tế và Địa chính trị
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Chính phủ Canada đang chuẩn bị một gói hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp trong nước sau khi đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ và Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50%. Thủ tướng Mark Carney cho rằng tranh chấp thương mại có thể kéo dài ít nhất cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ hoặc thậm chí trong phần còn lại của nhiệm kỳ Trump. Các biện pháp thuế trả đũa của Canada dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9.
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Thành viên ECB Piero Cipollone cho biết hiện ông không nhận thấy rủi ro lạm phát đình trệ (stagflation) tại Eurozone, đồng thời cho rằng lạm phát vẫn còn cách xa mức đáng lo ngại.
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Bộ trưởng Tài chính Pháp Lescure cho biết ông sẽ không đề xuất các loại thuế mới để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Đợt bán tháo trái phiếu Pháp trong những tuần gần đây đã đẩy chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2024, chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh trước cuộc bầu cử sớm sau khi Emmanuel Macron giải tán quốc hội (87 điểm cơ bản so với 88 điểm cơ bản vào năm 2024).
💱Tiền tệ và Hàng hóa
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Ngoại hối: Chỉ số US Dollar Index (USDIDX) đang phục hồi khoảng 0,2% từ mức thấp nhất trong 3 tháng, sau khi giảm gần 0,9% trong tuần trước. Đô la Canada tiếp tục là đồng tiền yếu nhất trong phiên (USDCAD: +0,35%), trong khi các đồng tiền G10 khác đang thu hẹp mức giảm so với USD. EURUSD giảm nhẹ 0,04% sau khi có thời điểm giảm 0,15%.
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Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) giảm 0,9% xuống 91,30 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh cả trên NYMEX (NATGAS: +3%) và tại châu Âu (NATGAS.EU: +3,1%).
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Kim loại quý tiếp tục tăng bất chấp nỗ lực phục hồi của đồng USD. Giá vàng tăng 1,3% lên 4.660 USD/ounce, trong khi bạc tăng 0,5% lên 69,30 USD/ounce.
🪙 Tiền điện tử
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Bitcoin đang ổn định quanh mức 77.800 USD sau khi tăng 24% trong tuần qua nhờ lực mua trên thị trường giao ngay và hoạt động đóng các vị thế bán. Ethereum và Solana cũng ghi nhận diễn biến tương tự, khi giá tăng đi kèm với sự sụt giảm của Open Interest trên các hợp đồng tương lai. Điều này cho thấy lực cầu thực trên thị trường giao ngay đang chiếm ưu thế thay vì sự gia tăng đòn bẩy.
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