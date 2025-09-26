IBM dẫn đầu bước đột phá lượng tử – "Cơ hội" hay "cú lừa"?

IBM đang từng bước củng cố vị thế của mình như một trong những nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đặc biệt tập trung vào phát triển máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đã đầu tư nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm, tạo ra những giải pháp tiên tiến có khả năng thay đổi mạnh mẽ cách xử lý dữ liệu và ra quyết định trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Gần đây, IBM đã thu hút sự chú ý lớn nhờ hợp tác với HSBC Bank, dẫn đến bước đột phá quan trọng trong ứng dụng thực tiễn công nghệ lượng tử vào kinh doanh. Sử dụng bộ xử lý lượng tử IBM Heron, độ chính xác trong dự báo trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được cải thiện 34% so với các phương pháp phân tích truyền thống. Bài kiểm thử này, phân tích hơn một triệu truy vấn trên hàng nghìn trái phiếu, được coi là một trong những ví dụ cụ thể đầu tiên về việc máy tính lượng tử được ứng dụng trong tài chính, cho thấy lợi ích thực tế trong quản lý rủi ro và tối ưu hóa đầu tư.

Trong chiến lược dài hạn, IBM đang theo đuổi một lộ trình tham vọng về điện toán lượng tử, với mục tiêu xây dựng một máy tính lượng tử sửa lỗi hoàn chỉnh có tên “Starling” vào năm 2029. Hệ thống này dự kiến sẽ mang lại độ ổn định và sức mạnh tính toán mang tính đột phá, cho phép thực hiện các phép toán lượng tử phức tạp trong khi giảm thiểu sai số — một thách thức lớn trong ứng dụng công nghệ này. Ở giai đoạn tiếp theo, công ty dự định ra mắt hệ thống “Bluejay” vào năm 2033, được trang bị khoảng 2.000 qubit logic. Máy tính lượng tử siêu mạnh này sẽ có khả năng xử lý một số lượng khổng lồ các phép toán lượng tử, mở ra những khả năng hoàn toàn mới mà công nghệ cổ điển không thể đạt được. Nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu này chính là các bộ xử lý lượng tử thế hệ mới, kiến trúc Quantum System Two dạng mô-đun, cùng những phương pháp sửa lỗi tiên tiến, giúp nâng cao đáng kể độ tin cậy trong tính toán lượng tử. IBM cũng đang mở rộng mạng lưới trung tâm lượng tử toàn cầu, bao gồm các cơ sở mới tại Tây Ban Nha và Ấn Độ, để cung cấp hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ mạnh mẽ hơn.

Trong chiến lược đầu tư, IBM dự kiến chi tới 150 tỷ USD trong vòng 5 năm tới cho việc phát triển công nghệ lượng tử và AI. Khoản đầu tư khổng lồ này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của công ty trong việc duy trì và củng cố vị thế dẫn đầu về đổi mới công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, IBM còn tham gia vào nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, chẳng hạn như hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu của FAA tại Mỹ, cho thấy tầm vóc và tầm ảnh hưởng của các sáng kiến mà họ đang triển khai. Sau khi công bố kết quả thử nghiệm với HSBC, giá cổ phiếu IBM tăng mạnh, và các nhà phân tích — bao gồm Morgan Stanley — đã nhấn mạnh IBM là người dẫn đầu rõ ràng trong điện toán lượng tử, đồng thời ghi nhận tiềm năng ngày càng lớn cả về công nghệ lẫn tác động thị trường.

Trong những tháng gần đây, hiệu suất cổ phiếu của IBM đã nhỉnh hơn so với thị trường chung, được đại diện bởi chỉ số US100 và US500. Dù mức vượt trội chưa quá lớn, các nhà đầu tư dường như đang phản ứng tích cực trước những tiến bộ liên tục của công ty trong điện toán lượng tử và kế hoạch đầu tư tham vọng. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với cổ phiếu IBM cho thấy niềm tin của thị trường vào chiến lược dài hạn của công ty cũng như tiềm năng định hình tương lai công nghệ tiên tiến.