Tóm tắt mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ 🗽 Dữ liệu mới nhất từ FactSet cho thấy điều gì?

Mặc dù Phố Wall đang trải qua nhịp điều chỉnh, dữ liệu từ FactSet Research cho thấy mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ vẫn rất vững mạnh. Tính đến ngày 7/11 — sau khi các “Big Tech” (trừ Nvidia) đã công bố kết quả — bức tranh lợi nhuận quý 3 tiếp tục mang màu sắc tích cực.
-
Mùa báo cáo lợi nhuận Q3 nổi bật: Hiện 91% số doanh nghiệp trong S&P 500 đã báo cáo, với 82% vượt dự báo lợi nhuận và 77% vượt kỳ vọng doanh thu. Điều này cho thấy sức khỏe doanh nghiệp tốt hơn nhiều so với lo ngại trước đó.
-
Lợi nhuận tăng trưởng mạnh: Lợi nhuận S&P 500 được kỳ vọng tăng 13,1% so với cùng kỳ — nếu đúng, đây sẽ là quý thứ tư liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số, phản ánh nền tảng tăng trưởng bền bỉ của doanh nghiệp Mỹ.
-
Tín hiệu tích cực lan tỏa trên nhiều ngành: Khi bắt đầu quý (30/9), lợi nhuận dự báo chỉ tăng 7,9%. Tuy nhiên, kết quả thực tế vượt kỳ vọng đã kéo mức tăng trưởng tổng hợp lên mạnh mẽ hơn, với 10/11 ngành đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao hơn dự báo ban đầu.
-
Triển vọng Q4 thận trọng: Đối với quý 4, có 42 công ty đưa ra hướng dẫn lợi nhuận thấp hơn, trong khi 31 công ty nâng triển vọng. Đây là tín hiệu thận trọng nhưng chưa đủ để phản ánh tâm lý bi quan.
-
Định giá thị trường vẫn ở vùng cao: S&P 500 đang giao dịch tại mức P/E dự phóng 22,7, cao hơn mức trung bình 5 năm (20,0) và 10 năm (18,6). Điều này cho thấy định giá hiện tại đang nhỉnh hơn đáng kể so với chuẩn lịch sử.
Nguồn: FactSet
82% Doanh nghiệp vượt kỳ vọng EPS & 77% vượt dự báo doanh thu
-
Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 tiếp tục mang lại kết quả mạnh mẽ, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc S&P 500 ghi nhận kết quả vượt dự báo cao hơn đáng kể so với thông lệ, giúp chỉ số này cải thiện lợi nhuận so với cả tuần trước lẫn thời điểm cuối quý.
-
Tính đến nay, 91% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố báo cáo và 82% vượt kỳ vọng EPS — cao hơn mức trung bình 5 năm (78%) và 10 năm (75%). Nếu tỷ lệ này được giữ nguyên, đây sẽ là mức cao nhất kể từ quý 3/2021.
-
Mức độ “vượt kỳ vọng” cũng rất tích cực: tổng lợi nhuận báo cáo cao hơn 7% so với dự báo, tương đương với mức trung bình 10 năm và chỉ thấp hơn một chút so với xu hướng 5 năm (8,4%).
-
S&P 500 hiện hướng tới mức tăng trưởng lợi nhuận 13,1% so với cùng kỳ trong Q3 — đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Con số này đã tăng đều từ mức 7,9% vào cuối quý và 10,7% chỉ một tuần trước, được thúc đẩy bởi kết quả khả quan hơn dự kiến.
-
Trong tuần vừa qua, các doanh nghiệp thuộc nhóm Công nghiệp, Tài chính và Chăm sóc sức khỏe ghi nhận mức vượt kỳ vọng lớn nhất, qua đó kéo mức tăng trưởng lợi nhuận chung lên cao hơn.
-
Kể từ ngày 30/9, các ngành đóng góp tích cực nhất vào tăng trưởng lợi nhuận bao gồm Tài chính, Công nghệ thông tin và Tiêu dùng tùy chọn. Ngược lại, kết quả yếu hơn của nhóm Dịch vụ truyền thông đã làm giảm bớt phần nào mức tăng chung.
-
Doanh thu cũng ghi nhận kết quả khả quan: nhiều doanh nghiệp báo cáo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ theo năm và tỷ lệ vượt dự báo đang cao hơn đáng kể so với các mức trung bình lịch sử.
Xu hướng lợi nhuận mạnh mẽ có tiếp tục duy trì?
-
Nếu S&P 500 thực sự đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 13,1% trong Q3, điều này sẽ đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số theo năm và quý thứ chín liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng dương — một tín hiệu rõ ràng về sức mạnh bền vững của doanh nghiệp Mỹ.
-
Hiện có 8/11 ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận theo năm, trong đó các đóng góp mạnh nhất đến từ Công nghệ thông tin, Tài chính, Tiện ích, Vật liệu và Công nghiệp.
-
Trong khi đó, 3 ngành đang giảm lợi nhuận, dẫn đầu là Dịch vụ truyền thông.
-
Về doanh thu, 77% doanh nghiệp trong S&P 500 vượt kỳ vọng — cao hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm (70%) và 10 năm (66%). Tổng doanh thu báo cáo cao hơn 2.1% so với dự báo, tương đương mức trung bình 5 năm và vượt mức trung bình 10 năm (1.4%).
-
Trong tuần qua, kết quả doanh thu vượt kỳ vọng ở nhiều lĩnh vực — đặc biệt là Tài chính và Hàng tiêu dùng thiết yếu — đã nâng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu chung của chỉ số.
-
Kể từ cuối Q3 (30/9), những ngành đóng góp mạnh nhất vào tăng trưởng doanh thu gồm Chăm sóc sức khỏe, Tài chính và Tiêu dùng tùy chọn, phản ánh đà mở rộng lan tỏa giữa cả nhóm chu kỳ lẫn phòng thủ.
Tăng trưởng doanh thu đang đi lên
-
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hợp nhất của S&P 500 trong Q3 đã tăng lên 8.3%, từ mức 7.9% tuần trước và 6.3% vào cuối Q3. Nếu giữ vững, đây sẽ là mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất kể từ Q3/2022 (11%) và đánh dấu quý thứ 20 liên tiếp tăng trưởng doanh thu theo năm.
-
Cả 11/11 ngành đều báo cáo tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ, dẫn đầu bởi Công nghệ thông tin, Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ truyền thông — cho thấy sự cải thiện rộng khắp toàn thị trường.
-
Triển vọng sắp tới: Giới phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ đạt: 7.5% trong Q4/2025, 11.8% trong Q1/2026, 12.7% trong Q2/2026. Đối với cả năm 2025, đồng thuận hiện tại cho thấy lợi nhuận sẽ tăng 11.6%.
-
Chỉ số S&P 500 hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 22.7, cao hơn mức trung bình 5 năm (20.0) và 10 năm (18.6), nhưng chỉ thấp hơn nhẹ so với mức 22.8 ghi nhận vào cuối Q3.
Tỷ lệ doanh nghiệp vượt kỳ vọng EPS vẫn rất mạnh
-
Với 91% số công ty trong chỉ số đã công bố kết quả Q3, có: 82% vượt kỳ vọng EPS, 3% đúng như dự báo, 15% thấp hơn kỳ vọng.
-
Tỷ lệ 82% vượt kỳ vọng cao hơn mức trung bình: 1 năm: 77%, 5 năm: 78%, 10 năm: 75%. Nếu giữ vững, đây sẽ là mức tỷ lệ vượt kỳ vọng cao nhất kể từ Q3/2021.
-
Các nhóm ngành dẫn đầu về tỷ lệ vượt EPS gồm:
-
Chăm sóc sức khỏe: 93%
-
Hàng tiêu dùng thiết yếu: 93%
-
Công nghệ thông tin: 92%
-
Tài chính: 89%
-
Ngành yếu nhất - Dịch vụ truyền thông: -62%
-
Mức độ vượt kỳ vọng lợi nhuận
-
Trung bình, các công ty đang báo cáo lợi nhuận cao hơn 7.0% so với dự báo — tương đương mức trung bình 10 năm, dù thấp hơn một chút so với trung bình 1 năm và 5 năm.
-
Ngành Công nghiệp (Industrials) có mức vượt kỳ vọng mạnh nhất, với lợi nhuận cao hơn 15.6% so với ước tính.
-
Một số đóng góp đáng chú ý:
-
Southwest Airlines: 0,11 USD so với –0,04 USD dự báo
-
Uber Technologies: 3,11 USD so với 0,69 USD dự báo
-
UPS: 1,74 USD so với 1,29 USD dự báo
-
Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
