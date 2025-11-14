Tóm tắt mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ 🗽 Dữ liệu mới nhất từ FactSet cho thấy điều gì?

Mặc dù Phố Wall đang trải qua nhịp điều chỉnh, dữ liệu từ FactSet Research cho thấy mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ vẫn rất vững mạnh. Tính đến ngày 7/11 — sau khi các “Big Tech” (trừ Nvidia) đã công bố kết quả — bức tranh lợi nhuận quý 3 tiếp tục mang màu sắc tích cực.

Định giá thị trường vẫn ở vùng cao: S&P 500 đang giao dịch tại mức P/E dự phóng 22,7, cao hơn mức trung bình 5 năm (20,0) và 10 năm (18,6). Điều này cho thấy định giá hiện tại đang nhỉnh hơn đáng kể so với chuẩn lịch sử.

Triển vọng Q4 thận trọng: Đối với quý 4, có 42 công ty đưa ra hướng dẫn lợi nhuận thấp hơn, trong khi 31 công ty nâng triển vọng. Đây là tín hiệu thận trọng nhưng chưa đủ để phản ánh tâm lý bi quan.

Tín hiệu tích cực lan tỏa trên nhiều ngành: Khi bắt đầu quý (30/9), lợi nhuận dự báo chỉ tăng 7,9%. Tuy nhiên, kết quả thực tế vượt kỳ vọng đã kéo mức tăng trưởng tổng hợp lên mạnh mẽ hơn, với 10/11 ngành đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao hơn dự báo ban đầu.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh: Lợi nhuận S&P 500 được kỳ vọng tăng 13,1% so với cùng kỳ — nếu đúng, đây sẽ là quý thứ tư liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số, phản ánh nền tảng tăng trưởng bền bỉ của doanh nghiệp Mỹ.

Mùa báo cáo lợi nhuận Q3 nổi bật: Hiện 91% số doanh nghiệp trong S&P 500 đã báo cáo, với 82% vượt dự báo lợi nhuận và 77% vượt kỳ vọng doanh thu. Điều này cho thấy sức khỏe doanh nghiệp tốt hơn nhiều so với lo ngại trước đó.

Nguồn: FactSet

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 tiếp tục mang lại kết quả mạnh mẽ, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc S&P 500 ghi nhận kết quả vượt dự báo cao hơn đáng kể so với thông lệ, giúp chỉ số này cải thiện lợi nhuận so với cả tuần trước lẫn thời điểm cuối quý.

Tính đến nay, 91% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố báo cáo và 82% vượt kỳ vọng EPS — cao hơn mức trung bình 5 năm (78%) và 10 năm (75%). Nếu tỷ lệ này được giữ nguyên, đây sẽ là mức cao nhất kể từ quý 3/2021.

Mức độ “vượt kỳ vọng” cũng rất tích cực: tổng lợi nhuận báo cáo cao hơn 7% so với dự báo, tương đương với mức trung bình 10 năm và chỉ thấp hơn một chút so với xu hướng 5 năm (8,4%).

S&P 500 hiện hướng tới mức tăng trưởng lợi nhuận 13,1% so với cùng kỳ trong Q3 — đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Con số này đã tăng đều từ mức 7,9% vào cuối quý và 10,7% chỉ một tuần trước, được thúc đẩy bởi kết quả khả quan hơn dự kiến.

Trong tuần vừa qua, các doanh nghiệp thuộc nhóm Công nghiệp, Tài chính và Chăm sóc sức khỏe ghi nhận mức vượt kỳ vọng lớn nhất, qua đó kéo mức tăng trưởng lợi nhuận chung lên cao hơn.

Kể từ ngày 30/9, các ngành đóng góp tích cực nhất vào tăng trưởng lợi nhuận bao gồm Tài chính, Công nghệ thông tin và Tiêu dùng tùy chọn. Ngược lại, kết quả yếu hơn của nhóm Dịch vụ truyền thông đã làm giảm bớt phần nào mức tăng chung.