Cổ phiếu Alibaba tiếp tục bị bán tháo giữa những lo ngại an ninh quốc gia từ Nhà Trắng 📌

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba (BABA.US) đã bị xác định là cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các “chiến dịch” quân sự của Trung Quốc nhằm vào Hoa Kỳ, theo nguồn tin tình báo được trích dẫn trong một bản ghi nhớ an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Bản ghi nhớ — được chia sẻ với Financial Times — bao gồm thông tin “tuyệt mật” mới giải mật, cho thấy công ty này cung cấp cho Quân Giải phóng Nhân dân các năng lực mà Washington xem là mối đe dọa đối với an ninh Hoa Kỳ.

Bất chấp việc công bố kết quả kinh doanh tích cực, doanh thu mạnh mẽ và những tiến bộ liên tục trong nghiên cứu AI, cổ phiếu Alibaba tiếp tục giảm hôm nay khi lo ngại gia tăng về tác động đối với an ninh quốc gia và khả năng căng thẳng leo thang trong quan hệ kinh doanh Mỹ–Trung. Alibaba hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc này. Cổ phiếu đã giảm gần 25% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 10 năm 2025.