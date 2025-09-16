Lịch kinh tế: Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và CPI của Canada 📄

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá sôi động. Những dữ liệu quan trọng nhất được chú ý gồm báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ, sản xuất công nghiệp của Mỹ và báo cáo lạm phát của Canada.

Trong đó, doanh số bán lẻ Mỹ được xem là chỉ báo then chốt nhất. Trong bối cảnh thị trường lao động đang suy yếu, sự chững lại của chi tiêu tiêu dùng sẽ là tín hiệu rõ ràng hơn về nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Thị trường hiện dự báo doanh số bán lẻ tháng sẽ tăng nhẹ.

Trong thời gian công bố dữ liệu, dự kiến biến động mạnh sẽ xảy ra ở các cặp tiền liên quan đến USD và CAD. Tuy nhiên, phản ứng có thể ngắn hạn vì nhà đầu tư vẫn tập trung vào quyết định chính sách và cuộc họp báo của Fed vào ngày mai.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)

16:00 – Khu vực đồng Euro

Tiền lương (Q2): dự báo 3,70% YoY; trước đó 3,40% YoY

Sản xuất công nghiệp (tháng 7): dự báo 1,7% YoY; trước đó 0,2% YoY dự báo 0,4% MoM; trước đó -1,3% MoM

Niềm tin kinh tế ZEW (tháng 9): dự báo 20,3; trước đó 25,1

Điều kiện hiện tại: dự báo -75,0; trước đó -68,6

19:00 - Đức, Phó Chủ tịch Bundesbank Buch phát biểu

19:30 – Canada, Lạm phát tháng 8:

CPI: dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,3% MoM

CPI: dự báo 2,0% YoY; trước đó 1,7% YoY

CPI lõi: trước đó 0,1% MoM; 2,6% YoY

Median CPI: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,1% YoY

Trimmed CPI: dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY

19:30 – Mỹ, Doanh số bán lẻ tháng 8:

Tổng doanh số: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,5% MoM

Retail control: dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,5% MoM

Loại trừ xăng/ô tô: trước đó 0,2% MoM

Core retail sales: dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,3% MoM

Chỉ số giá xuất khẩu: trước đó 2,2% YoY

Chỉ số giá nhập khẩu: dự báo -0,2% MoM; trước đó 0,4% MoM

20:15 – Mỹ, Sản xuất công nghiệp tháng 8:

Sản xuất công nghiệp: trước đó 1,43% YoY

Dự báo 0,0% MoM; trước đó -0,1% MoM

Công suất sử dụng: dự báo 77,4%; trước đó 77,5%

20:15 – Mỹ, Sản xuất chế tạo tháng 8: