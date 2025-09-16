Lịch kinh tế: Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và CPI của Canada 📄

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá sôi động. Những dữ liệu quan trọng nhất được chú ý gồm báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ, sản xuất công nghiệp của Mỹ và báo cáo lạm phát của Canada.
Trong đó, doanh số bán lẻ Mỹ được xem là chỉ báo then chốt nhất. Trong bối cảnh thị trường lao động đang suy yếu, sự chững lại của chi tiêu tiêu dùng sẽ là tín hiệu rõ ràng hơn về nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Thị trường hiện dự báo doanh số bán lẻ tháng sẽ tăng nhẹ.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Trong thời gian công bố dữ liệu, dự kiến biến động mạnh sẽ xảy ra ở các cặp tiền liên quan đến USD và CAD. Tuy nhiên, phản ứng có thể ngắn hạn vì nhà đầu tư vẫn tập trung vào quyết định chính sách và cuộc họp báo của Fed vào ngày mai.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)
16:00 – Khu vực đồng Euro
-
Tiền lương (Q2): dự báo 3,70% YoY; trước đó 3,40% YoY
-
Sản xuất công nghiệp (tháng 7):
-
dự báo 1,7% YoY; trước đó 0,2% YoY
-
dự báo 0,4% MoM; trước đó -1,3% MoM
-
-
Niềm tin kinh tế ZEW (tháng 9): dự báo 20,3; trước đó 25,1
-
Điều kiện hiện tại: dự báo -75,0; trước đó -68,6
19:00 - Đức, Phó Chủ tịch Bundesbank Buch phát biểu
19:30 – Canada, Lạm phát tháng 8:
-
CPI: dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
CPI: dự báo 2,0% YoY; trước đó 1,7% YoY
-
CPI lõi: trước đó 0,1% MoM; 2,6% YoY
-
Median CPI: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,1% YoY
-
Trimmed CPI: dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY
19:30 – Mỹ, Doanh số bán lẻ tháng 8:
-
Tổng doanh số: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,5% MoM
-
Retail control: dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,5% MoM
-
Loại trừ xăng/ô tô: trước đó 0,2% MoM
-
Core retail sales: dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
Chỉ số giá xuất khẩu: trước đó 2,2% YoY
-
Chỉ số giá nhập khẩu: dự báo -0,2% MoM; trước đó 0,4% MoM
20:15 – Mỹ, Sản xuất công nghiệp tháng 8:
-
Sản xuất công nghiệp: trước đó 1,43% YoY
-
Dự báo 0,0% MoM; trước đó -0,1% MoM
-
Công suất sử dụng: dự báo 77,4%; trước đó 77,5%
20:15 – Mỹ, Sản xuất chế tạo tháng 8:
-
Dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,0% MoM
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.