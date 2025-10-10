CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sơ bộ của UoM phù hợp với kỳ vọng 📌

- Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan tháng 10
- Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan tháng 10
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 10 của Đại học Michigan :
- Dự báo lạm phát 1 năm của Michigan: thực tế là 4,6%; trước đó là 4,7%;
- Dự báo lạm phát 5 năm của Michigan: thực tế là 3,7%; trước đó là 3,7%;
- Kỳ vọng của người tiêu dùng Michigan: thực tế là 51,2; dự báo là 51,7; trước đó là 51,7;
- Tâm lý người tiêu dùng Michigan: thực tế 55,0; dự báo 54,1; trước đó 55,1;
- Điều kiện hiện tại của Michigan: thực tế 61,0; dự báo 60,0; trước đó 60,4;
Tâm lý người tiêu dùng Mỹ không thay đổi trong tháng 10 ở mức 55 điểm, do triển vọng lạc quan hơn về tình hình tài chính và điều kiện kinh doanh hiện tại bị bù đắp bởi kỳ vọng yếu hơn về tài chính tương lai và mua sắm hàng hóa bền vững. Lo ngại về giá cả cao và triển vọng việc làm yếu kém vẫn tiếp diễn, trong khi việc chính phủ liên bang đóng cửa hầu như không ảnh hưởng. Kỳ vọng lạm phát năm tới giảm nhẹ xuống còn 4,6%, với kỳ vọng dài hạn ổn định ở mức 3,7%.
