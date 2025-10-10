CẬP NHẬT MỚI: USDCAD giảm sau dữ liệu việc làm của Canada 📌

- Canada - Dữ liệu việc làm tháng 9
- Canada - Dữ liệu việc làm tháng 9
19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 9:
-
Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 7,1%; dự báo 7,2%; trước đó là 7,1%;
-
Tỷ lệ tham gia: thực tế 65,2%; trước đó 65,1%;
-
Thay đổi việc làm: thực tế 60,4 nghìn; dự báo 2,8 nghìn; trước đó là -65,5 nghìn;
-
Thay đổi việc làm đầy đủ: thực tế 106,1 nghìn; trước đó là -6,0 nghìn;
-
Thay đổi việc làm bán thời gian: thực tế -45,6 nghìn; trước đó -59,7 nghìn;
Thị trường lao động Canada đã phục hồi vào tháng 9, tạo thêm 60.000 việc làm (+0,3%) và đưa tỷ lệ việc làm lên 60,6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 7,1% khi tỷ lệ tham gia tăng lên 65,2%. Sự gia tăng tập trung vào công việc toàn thời gian (+106.000) và trong số những người lao động trong độ tuổi lao động chính (phụ nữ +76.000; nam giới +33.000), bù đắp cho sự sụt giảm trong số những người từ 55 tuổi trở lên (-44.000); việc làm của thanh niên ít thay đổi. Theo ngành, sản xuất (+28.000), chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội (+14.000) và nông nghiệp (+13.000) tăng trưởng, trong khi bán buôn và bán lẻ giảm (-21.000). Theo khu vực, Alberta dẫn đầu (+43.000) với mức tăng thêm ở New Brunswick và Manitoba, một phần được bù đắp bởi mức giảm ở Newfoundland và Labrador; Ontario hầu như không thay đổi nhưng chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Mức lương trung bình theo giờ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước lên 36,78 đô la và mặc dù có sự phục hồi vào tháng 9, nhưng số lượng việc làm kể từ tháng 1 chỉ tăng khiêm tốn (+22.000).
Giá Vàng vượt mức $4.100 📈
Tin tức Crypto: Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo 📈Ethereum vượt mốc 4000 USD
Mở phiên Mỹ: "Sắc xanh" quay trở lại phố Wall
OpenAI công bố hợp tác với Broadcom, cổ phiếu tăng hơn 8%!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.