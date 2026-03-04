Lịch kinh tế: Báo cáo thị trường lao động ADP và dữ liệu dịch vụ ISM 🔎

Dĩ nhiên, hôm nay thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng sẽ có một số báo cáo kinh tế vĩ mô đáng chú ý được công bố. Tâm điểm trong ngày sẽ là báo cáo thị trường lao động khu vực tư nhân của Mỹ (ADP) và chỉ số ISM Dịch vụ. Sau phiên giao dịch, Broadcom cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: Cả ngày - Quyết định lãi suất của Hội đồng Chính sách Tiền tệ Ba Lan (RPP)

Cả ngày - Dữ liệu PMI Dịch vụ tháng 2

14:30 - Lạm phát CPI của Thụy Sĩ

16:00 - Báo cáo tổng hợp PMI cuối cùng của Khu vực đồng euro

20:15 - Báo cáo việc làm ADP của Mỹ

22:00 - Dữ liệu ISM Dịch vụ của Mỹ

22:30 - Tồn kho dầu thô hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) Sau phiên - Báo cáo lợi nhuận của Broadcom Inc.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.