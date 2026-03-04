Lịch kinh tế: Báo cáo thị trường lao động ADP và dữ liệu dịch vụ ISM 🔎

Dĩ nhiên, hôm nay thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng sẽ có một số báo cáo kinh tế vĩ mô đáng chú ý được công bố.
Tâm điểm trong ngày sẽ là báo cáo thị trường lao động khu vực tư nhân của Mỹ (ADP) và chỉ số ISM Dịch vụ. Sau phiên giao dịch, Broadcom cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
Cả ngày - Quyết định lãi suất của Hội đồng Chính sách Tiền tệ Ba Lan (RPP)
Cả ngày - Dữ liệu PMI Dịch vụ tháng 2
14:30 - Lạm phát CPI của Thụy Sĩ
16:00 - Báo cáo tổng hợp PMI cuối cùng của Khu vực đồng euro
20:15 - Báo cáo việc làm ADP của Mỹ
22:00 - Dữ liệu ISM Dịch vụ của Mỹ
22:30 - Tồn kho dầu thô hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ (DoE)
Sau phiên - Báo cáo lợi nhuận của Broadcom Inc.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 giảm nhẹ 📊Báo cáo NFP yếu hơn nhiều so với dự kiến
