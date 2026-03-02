CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 2 của EU phù hợp dự kiến.

-
Chỉ số PMI sản xuất HCOB khu vực Eurozone tháng 2: 50,8 (ước tính 50,8; năm trước 50,8)
-
Chỉ số PMI sản xuất HCOB Đức tháng 2: 50,9 (ước tính 50,7; năm trước 50,7)
-
Chỉ số PMI sản xuất HCOB Pháp tháng 2: 50,1 (ước tính 49,9; năm trước 49,9)
-
Chỉ số PMI sản xuất HCOB Ý tháng 2: 50,6 (ước tính 49,2; năm trước 48,1)
-
Chỉ số PMI sản xuất Thụy Sĩ tháng 2: 47,4 (ước tính 49,8; năm trước 48,8) - Chỉ số PMI dịch vụ: 52,4 (năm trước 53,8)
-
Chỉ số PMI sản xuất HCOB Tây Ban Nha tháng 2: 50,0 (ước tính 50,0; năm trước 49,2)
Chỉ số PMI sản xuất HCOB của khu vực đồng euro trong tháng Hai nhìn chung xác nhận sự trở lại của mức mở rộng khiêm tốn, với toàn khối giữ ở 50,8 và Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đều đạt mức xấp xỉ hoặc vừa trên ngưỡng 50, hầu hết đều nhỉnh hơn dự báo một chút. Ý nổi bật với mức vượt kỳ vọng đáng kể: 50,6 so với dự báo 49,2 và mức 48,1 trước đó. Tây Ban Nha trở lại đúng 50,0 từ 49,2. Ngược lại, Thụy Sĩ vẫn ở trạng thái co hẹp với PMI sản xuất giảm xuống 47,4 so với dự báo 49,8, mặc dù dịch vụ vẫn duy trì mở rộng ở mức 52,4, giảm nhẹ từ 53,8 trước đó. Tổng thể, dữ liệu cho thấy ngành sản xuất trong khu vực đồng euro đang tạm thời ổn định, trong khi nền công nghiệp của Thụy Sĩ vẫn còn yếu.
Iran: Tổng quan và triển vọng tình hình
⚪Giá Bạc phục hồi duy trì quanh mức $84!
Tin đầu ngày: Các chỉ số phục hồi khi thị trường chờ đợi những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông
📀Coinbase và MicroStrategy tăng vọt khi Trump chỉ trích các ngân hàng Phố Wall
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.