Lịch kinh tế: Một loạt các bài phát biểu của thành viên ngân hàng trung ương.

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ và ngoài chỉ số CPI sơ bộ tháng 2 của khu vực đồng euro, không có dữ liệu quan trọng nào khác được công bố. Nhà đầu tư đang tập trung vào thị trường hàng hóa năng lượng - chủ yếu là dầu - và diễn biến xung đột ở Trung Đông. Trước phiên Mỹ, công ty bán lẻ cải thiện nhà cửa và nội thất lớn của Mỹ là Target (TGT.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

17:00, Khu vực đồng euro: CPI sơ bộ tháng 2

CPI tiêu đề: dự kiến 1,7% y/y so với 1,7% y/y trước đó

CPI lõi: dự kiến 2,2% y/y so với 1,7% y/y trước đó

CPI sơ bộ tháng 2 (theo tháng): dự kiến +0,5% m/m so với -0,6% trước đó

04:30 sáng mai: Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API

Diễn giả Ngân hàng Trung ương

21:55 - Fed: Williams

22:30 - ECB: Kocher

22:40 - ECB: Slejpen

23:45 - Fed: Kashkari

Hợp đồng tương lai chỉ số đồng USD (USDIDX) đang giao dịch cao hơn hôm nay và đang tiến gần đến thử thách đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (đường đỏ), mốc mang tính biểu tượng phân định xu hướng giảm và xu hướng tăng.

Nguồn: xStation5