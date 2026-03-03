Lịch kinh tế: Một loạt các bài phát biểu của thành viên ngân hàng trung ương.

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ và ngoài chỉ số CPI sơ bộ tháng 2 của khu vực đồng euro, không có dữ liệu quan trọng nào khác được công bố. Nhà đầu tư đang tập trung vào thị trường hàng hóa năng lượng - chủ yếu là dầu - và diễn biến xung đột ở Trung Đông. Trước phiên Mỹ, công ty bán lẻ cải thiện nhà cửa và nội thất lớn của Mỹ là Target (TGT.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
17:00, Khu vực đồng euro: CPI sơ bộ tháng 2
-
CPI tiêu đề: dự kiến 1,7% y/y so với 1,7% y/y trước đó
-
CPI lõi: dự kiến 2,2% y/y so với 1,7% y/y trước đó
-
CPI sơ bộ tháng 2 (theo tháng): dự kiến +0,5% m/m so với -0,6% trước đó
04:30 sáng mai: Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API
Diễn giả Ngân hàng Trung ương
-
21:55 - Fed: Williams
-
22:30 - ECB: Kocher
-
22:40 - ECB: Slejpen
-
23:45 - Fed: Kashkari
Hợp đồng tương lai chỉ số đồng USD (USDIDX) đang giao dịch cao hơn hôm nay và đang tiến gần đến thử thách đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (đường đỏ), mốc mang tính biểu tượng phân định xu hướng giảm và xu hướng tăng.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 giảm nhẹ 📊Báo cáo NFP yếu hơn nhiều so với dự kiến
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 giảm nhẹ 📊Báo cáo NFP yếu hơn nhiều so với dự kiến
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 2
Biên bản ECB: Tác động đỉnh điểm của sức mạnh đồng euro lên lạm phát vẫn chưa xuất hiện
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.