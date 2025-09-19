Đọc thêm

Lịch kinh tế: Giới đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc gọi giữa Trump và Tập Cận Bình

15:51 19 tháng 9, 2025

  • Dữ liệu Bán lẻ Canada là sự kiện vĩ mô chính

  • Cuộc gọi giữa Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được giới đầu tư quan tâm

  • Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần; đồng USD mạnh lên

Với lịch sự kiện vĩ mô khá thưa thớt hôm nay, thị trường tập trung vào các doanh nghiệp Mỹ riêng lẻ (cổ phiếu FedEx tăng hơn 5% sau báo cáo lợi nhuận) cũng như cuộc gọi đã được lên lịch giữa Donald Trump và ông Tập Cận Bình. Về chính thức, cuộc thảo luận được cho là xoay quanh TikTok, nhưng không loại trừ khả năng đi xa hơn “kịch bản tiêu chuẩn,” khiến Phố Wall đặc biệt chú ý đến bất kỳ tín hiệu nào có thể gợi ý về một sự tan băng lâu dài giữa Washington và Bắc Kinh. Thị trường cũng đang chờ đợi bài phát biểu của ông Miran – ứng cử viên do Trump đề cử và là thành viên Fed, có thể cung cấp thêm chi tiết về chính sách tiền tệ Mỹ trong tương lai (sau Jerome Powell).

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:30 – Doanh số bán lẻ Canada tháng 8: dự kiến -0,8% so với 1,5% trước đó (theo tháng: -0,6% so với 1,9% trước đó)

20:00 – Cuộc điện đàm giữa Trump và Tập

22:00 – Bài phát biểu của Miran (Fed)

01:30 sáng mai – Bài phát biểu của Daly (Fed)

03:00 sáng mai – Đáo hạn hợp đồng futures và options của Mỹ

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tin tức thị trường

19.09.2025
