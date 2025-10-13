Lịch kinh tế: Khởi đầu tuần mới nhẹ nhàng 📌

Lịch công bố dữ liệu vĩ mô hôm nay không có sự kiện quan trọng nào có khả năng tác động mạnh đến các thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vào cuối tuần, mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ chính thức bước vào giai đoạn cao điểm.

Việc công bố dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn đang bị tạm dừng do tình trạng chính phủ đóng cửa. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã thông báo rằng báo cáo CPI — vốn dự kiến công bố vào thứ Tư tuần này — sẽ được lùi sang ngày 24 tháng 10. Tất cả các dữ liệu kinh tế khác do BLS phát hành sẽ tiếp tục bị hoãn cho đến khi chính phủ liên bang trở lại hoạt động bình thường.

Lịch báo cáo thu nhập chi tiết của các công ty:

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

20:00, Đức – Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Buba) Buch phát biểu

00:30 sáng mai, Đức – Ông Balz (Buba) phát biểu

01:10 sáng mai, Vương quốc Anh – Thành viên MPC của BoE, bà Mann phát biểu