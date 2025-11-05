Đọc thêm
20:20 · 5 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo của ADP cao hơn dự kiến

Điểm nổi bật
EUR/USD
Forex
-
-
Điểm nổi bật
  • Báo cáo của ADP cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến

Báo cáo việc làm ADP (tháng 10):

  • Thực tế: 42.000 (dự báo: 30.000; kỳ trước: -32.000)

Báo cáo việc làm ADP tháng 10 cho thấy khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tạo thêm 42.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích là 30.000. Trong tháng trước, khu vực tư nhân đã mất 32.000 việc làm, vì vậy dữ liệu tháng 10 cho thấy sự phục hồi rõ rệt và chuyển biến từ xu hướng tiêu cực sang tích cực.

Kết quả vượt kỳ vọng này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì được sức mạnh bất chấp đà giảm tốc của nền kinh tế, qua đó có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc tăng việc làm trong khu vực tư nhân cũng hàm ý sự hỗ trợ tiềm năng cho chi tiêu tiêu dùng và nhu cầu trong nước.

Báo cáo lần này đặc biệt quan trọng, vì việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã khiến nhiều dữ liệu lao động chính thức bị hoãn công bố, khiến ADP trở thành một trong số ít chỉ báo kịp thời để theo dõi tình hình việc làm hiện nay.

 

 

Nguồn: xStation5

7 tháng 11, 2025, 17:05

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (07.11.2025)
7 tháng 11, 2025, 15:12

🔴Vàng giằng co, khi nào mới có xu hướng mạnh?
7 tháng 11, 2025, 14:20

CẬP NHẬT MỚI: Xuất khẩu và nhập khẩu của Đức tăng vượt kỳ vọng
7 tháng 11, 2025, 14:00

Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và phát biểu của các thành viên FED 🔎

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn