CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo của ADP cao hơn dự kiến

- Báo cáo của ADP cho thấy kết quả mạnh hơn dự kiến
Báo cáo việc làm ADP (tháng 10):
-
Thực tế: 42.000 (dự báo: 30.000; kỳ trước: -32.000)
Báo cáo việc làm ADP tháng 10 cho thấy khu vực tư nhân của Hoa Kỳ đã tạo thêm 42.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích là 30.000. Trong tháng trước, khu vực tư nhân đã mất 32.000 việc làm, vì vậy dữ liệu tháng 10 cho thấy sự phục hồi rõ rệt và chuyển biến từ xu hướng tiêu cực sang tích cực.
Kết quả vượt kỳ vọng này cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì được sức mạnh bất chấp đà giảm tốc của nền kinh tế, qua đó có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc tăng việc làm trong khu vực tư nhân cũng hàm ý sự hỗ trợ tiềm năng cho chi tiêu tiêu dùng và nhu cầu trong nước.
Báo cáo lần này đặc biệt quan trọng, vì việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đã khiến nhiều dữ liệu lao động chính thức bị hoãn công bố, khiến ADP trở thành một trong số ít chỉ báo kịp thời để theo dõi tình hình việc làm hiện nay.
