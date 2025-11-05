CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số ISM dịch vụ cao hơn dự kiến. US500 tiếp tục phục hồi

Chỉ số ISM Dịch vụ tháng 10: 52,4 (dự báo: 50,8; trước đó: 50,0)

Chỉ số ISM Giá đầu vào (Prices Paid): 70,0 (dự báo: 68; trước đó: 69,4)

Chỉ số Đơn hàng mới (New Orders): 56,2 (dự báo: 51,0; trước đó: 50,4)

Chỉ số Việc làm (Employment): 48,2 (dự báo: 47,6; trước đó: 47,2)

Báo cáo PMI Dịch vụ ISM mới nhất cho thấy mức cao nhất trong 8 tháng (tăng từ 50,0 trước đó), gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ đang tăng tốc trở lại, khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 trở nên kém khả thi hơn. Chỉ số Hoạt động Kinh doanh (Business Activity) tăng vọt mạnh lên 54,3 (từ 49,9), phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ và lấy lại động lực rõ rệt của khu vực dịch vụ. Chỉ số Đơn hàng mới (New Orders) cũng tăng lên 56,2 (từ 50,4), đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2024. Sự gia tăng mạnh của đơn hàng mới thường là tín hiệu sớm cho thấy hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục tăng, hàm ý đà tăng hiện tại có thể kéo dài trong các tháng tới. Mối lo chính về lạm phát vẫn nằm ở chỉ số Giá đầu vào (Prices Paid), tăng lên 70,0 (từ 69,4) — mức cao nhất trong ba năm qua. Dù có ghi nhận “giá giảm nhẹ”, dữ liệu thực tế lại cho thấy giá đầu vào tăng nhẹ, một con số cao như vậy mang tính lạm phát mạnh, cho thấy các doanh nghiệp dịch vụ vẫn đang chuyển chi phí đầu vào cao sang người tiêu dùng — điều này đi ngược với mục tiêu hạ nhiệt lạm phát của Fed. Chỉ số Việc làm (Employment) tuy vẫn nằm dưới ngưỡng 50 (cho thấy sự thu hẹp), nhưng tăng nhẹ lên 48,2 (từ 47,2). Dù vậy, sự cải thiện này chưa đủ để làm dịu bớt lo ngại của Fed về áp lực lương tăng.

Báo cáo này vẽ nên bức tranh của tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đi kèm áp lực lạm phát cao trong khu vực dịch vụ — vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất của nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, sự bùng nổ trong Hoạt động Kinh doanh cùng với mức cao kỷ lục 3 năm của Giá đầu vào là những tín hiệu đáng lo ngại đối với Fed. Kết quả mạnh mẽ này làm suy yếu đáng kể kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12, đồng thời ủng hộ quan điểm Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn để kiềm chế lạm phát. Về tiền tệ: Báo cáo hỗ trợ đồng USD tăng giá, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa. Về chứng khoán: Kỳ vọng giảm lãi suất thấp hơn sẽ gây áp lực tiêu cực lên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ lại cho thấy doanh nghiệp vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực, ngay cả trong môi trường đầy bất ổn hiện nay.

Chỉ số US500 đã phục hồi kể từ đầu ngày hôm nay và nền kinh tế mạnh mẽ sẽ cho thấy các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự chậm lại trong thu nhập của các công ty Hoa Kỳ trong quý IV. Nguồn: xStation5