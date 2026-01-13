Lịch kinh tế: Lạm phát CPI của Mỹ 📌

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá ít. Những dữ liệu đáng chú ý chỉ được công bố vào nửa sau của ngày, bao gồm báo cáo lạm phát CPI của Mỹ và báo cáo doanh số bán nhà mới tại Mỹ - trong đó báo cáo nhà ở có mức độ tác động tới thị trường thấp hơn đáng kể.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
-
20:30 - Lạm phát CPI của Mỹ (tháng 12)
-
22:00 - Doanh số bán nhà mới tại Mỹ (tháng 9)
CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu, tiêu dùng tại Mỹ vẫn mạnh mẽ vào cuối năm 2025 📈📌
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được chú ý🗽
Liệu phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ có làm rung chuyển Phố Wall ? 🗽 Những cổ phiếu nào có thể hưởng lợi?
CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt sau khi chỉ số CPI cốt lõi tại Mỹ thấp hơn dự kiến❗️
