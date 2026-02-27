CẬP NHẬT MỚI: GDP của Canada giảm mạnh hơn dự kiến; Lạm phát tại Mỹ tăng tốc🚨

27.02.2026 - PPI Mỹ & GDP Canada
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1, vượt kỳ vọng 2,6%, và tăng 0,5% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất mạnh hơn dự kiến.
Nền kinh tế Canada suy giảm 0,6% (tính theo năm) trong quý IV, tệ hơn đáng kể so với ước tính -0,2%, xác nhận đà chậm lại kinh tế đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Đồng USD đang tăng giá so với CAD sau các dữ liệu này. Số liệu mang tính “bồ câu” rất rõ từ Canada trái ngược với chỉ số PPI mang tính “diều hâu” từ Mỹ.
USDCAD (M5)
Nguồn: xStation5
