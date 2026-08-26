Lịch kinh tế🗽 Phố Wall nín thở: Dữ liệu PCE của Mỹ và báo cáo Nvidia được chú ý

Lịch kinh tế hôm nay tương đối bận rộn, với các dữ liệu quan trọng tập trung vào buổi chiều, ngay trước khi Phố Wall mở cửa. Tâm điểm sẽ là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi trong tháng 7, cùng với các dữ liệu mới về thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình Mỹ. Những công bố này có thể khiến biến động trên EURUSD và một lần nữa trên thị trường trái phiếu tăng mạnh.

Trong khi đó, Nvidia sẽ mang tính biểu tượng “khép lại” mùa báo cáo kết quả kinh doanh tại Mỹ khi công bố kết quả tài chính quý II/2027, tương ứng với quý II/2026 theo năm dương lịch, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay. Đây sẽ là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với đà tăng chung của nhóm cổ phiếu AI.

Thị trường hiện kỳ vọng doanh thu của Nvidia đạt khoảng 93–95 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng gần 96% so với cùng kỳ, trong khi EPS consensus nằm quanh 2,05–2,10 USD.

Các yếu tố cần theo dõi chính sẽ là doanh thu mảng trung tâm dữ liệu, tốc độ mở rộng dòng chip Blackwell và triển vọng mà công ty đưa ra cho quý tiếp theo. Nhà đầu tư cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến biên lợi nhuận gộp, vốn duy trì ở mức rất cao, khoảng 78% trong những quý gần đây. Một sự sụt giảm rõ rệt có thể cho thấy áp lực cạnh tranh gia tăng hoặc khả năng duy trì sức mạnh định giá đang suy yếu.

Kỳ vọng đối với Nvidia hiện đã ở mức rất cao, vì vậy chỉ đạt đúng consensus có thể vẫn chưa đủ để duy trì đà tăng của cổ phiếu.

Cuộc họp với nhà đầu tư sau báo cáo cũng quan trọng không kém các con số tiêu đề, bởi những bình luận từ ban lãnh đạo có thể cung cấp manh mối quan trọng về tốc độ chi tiêu trong tương lai của các hyperscaler, cũng như liệu nhu cầu đối với hạ tầng AI và quá trình xây dựng hạ tầng này có tiếp tục mở rộng đủ nhanh hay không.

Lịch kinh tế

18:00 – Mỹ: Đơn xin vay thế chấp MBA, trước đó: -0,4%

19:30 – Mỹ: Chỉ số giá PCE YoY, dự báo: 3,6%; trước đó: 3,7%

19:30 – Mỹ: Chỉ số giá PCE MoM, dự báo: 0,1%; trước đó: -0,1%

19:30 – Mỹ: Core PCE YoY, dự báo: 3,3%; trước đó: 3,3%

19:30 – Mỹ: Core PCE MoM, dự báo: 0,2%; trước đó: 0,1%

19:30 – Mỹ: Core PCE, số liệu sơ bộ, dự báo: 3,4%; trước đó: 3,4%

19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, trước đó: 0,5%

19:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cốt lõi, dự báo: 0,6%; trước đó: 0,7%

19:30 – Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng MoM, dự báo: 0,1%; trước đó: 0,3%

19:30 – Mỹ: Thu nhập cá nhân MoM, dự báo: 0,2%; trước đó: 0,2%

19:30 – Mỹ: Tiêu dùng cá nhân thực MoM, dự báo: 0,0%; trước đó: 0,4%

19:30 – Mỹ: GDP QoQ, ước tính lần hai, trước đó: 1,5%

19:30 – Mỹ: Chỉ số giá GDP, dự báo: 6,2%; trước đó: 6,2%

19:30 – Mỹ: GDP Deflator, số liệu sơ bộ, trước đó: 6,3%

21:30 – Mỹ: Tồn kho dầu thô EIA, dự báo: +1,58 triệu thùng; trước đó: +4,405 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Tồn kho xăng EIA, dự báo: -1,1 triệu thùng; trước đó: +0,688 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Tồn kho sản phẩm chưng cất EIA, dự báo: -1,9 triệu thùng; trước đó: -1,530 triệu thùng

21:30 – Mỹ: Tồn kho dầu thô tại Cushing, không có dự báo; trước đó: -1,314 triệu thùng

22:45 – Mỹ: Thành viên Fed Thomas Barkin phát biểu

Nvidia: Công bố kết quả kinh doanh tài chính quý II/2027 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (D1)

Nguồn: xStation5