Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo thu nhập của Nvidia📌

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ và không có sự kiện lớn nào đáng chú ý, ngoại trừ báo cáo hàng tuần của EIA về tồn kho dầu thô.
Tuy nhiên, tâm điểm của giới đầu tư sẽ nằm ở một công bố khác — báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia. Công ty này có năm tài chính lệch một tháng so với thông lệ, đồng nghĩa với việc kết quả kinh doanh được công bố muộn hơn phần lớn các doanh nghiệp Phố Wall. Hôm nay, sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, Nvidia sẽ công bố kết quả quý II năm tài chính 2026. Phân tích chi tiết trước báo cáo lợi nhuận sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi vào cuối ngày.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
17:00, Pháp – Số lượng người tìm việc tháng 7:
-
kỳ trước: 2.980,6 nghìn người
19:30, Canada – Doanh số bán buôn tháng 7:
-
kỳ trước: +0,7% so với tháng trước
21:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA:
-
Tồn kho xăng: dự báo –2,500 triệu; kỳ trước –2,720 triệu
-
Tồn kho sản phẩm chưng cất: dự báo +1,100 triệu; kỳ trước +2,343 triệu
-
Tồn kho dầu thô: dự báo –2,000 triệu; kỳ trước –6,014 triệu
