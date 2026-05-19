Lịch Kinh tế: Thất nghiệp tại Anh tiếp tục tăng - Ngân hàng Trung ương Anh sẽ phản ứng ra sao?

Những dữ liệu quan trọng nhất được lên lịch công bố hôm nay hiện đã được phát hành.

Tăng trưởng GDP quý I của Nhật Bản gây bất ngờ theo hướng tích cực (tăng 2,1% YoY). Tuy nhiên, chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator) ở mức 3,4% cũng vượt kỳ vọng, làm gia tăng lo ngại về tình hình lạm phát tại quốc gia này. Hiện tại, thị trường đang định giá gần 80% khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất vào tháng 6. Tuy vậy, bất chấp các động thái can thiệp từ BoJ, đồng yên vẫn tiếp tục chịu áp lực. Cặp USD/JPY sáng nay một lần nữa vượt mốc 159.

Hình 1: USDJPY (13.05 - 19.05)

Nguồn: xStation5

Dữ liệu từ thị trường lao động Anh cho kết quả trái chiều. Báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng (lên 5%) và số lượng lao động trong hệ thống trả lương PAYE giảm mạnh nhất kể từ đại dịch COVID. Tuy nhiên, tiền lương lại tăng cao hơn kỳ vọng (4,1%). Sự kết hợp này buộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phải duy trì sự thận trọng. Kỳ vọng của thị trường đối với việc nâng lãi suất đã giảm xuống. Nhà đầu tư hiện cho rằng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 và có thể cân nhắc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7.

Hình 2: Thay đổi hàng tháng số lượng lao động PAYE tại Anh (2014 - 2026)

Nguồn: ONS via Bloomberg, 19.05.2026

Lịch kinh tế

Khu vực Eurozone - Cán cân thương mại tháng 3 (16:00)

Mỹ - Dữ liệu thị trường lao động ADP hàng tuần (19:15)

Mỹ - Doanh số nhà chờ bán tháng 4 (21:00)

Báo cáo thu nhập

Home Depot (trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ),

MakeMyTrip (trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ),

Keysight Technologies (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa).

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB