NATGAS tăng giá nhờ triển vọng thời tiết nóng hơn và cán cân thị trường thắt chặt hơn

Giá khí tự nhiên (NATGAS) đang tăng trong hôm nay, và động thái này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong các điều kiện thị trường ngắn hạn. Đây không phải là kết quả của một sự kiện đơn lẻ cụ thể, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố đã giúp cải thiện tâm lý của phe mua trong thời gian gần đây. Quan trọng nhất trong số đó là các dự báo về nhiệt độ cao hơn tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu tiêu thụ điện sẽ gia tăng, chủ yếu do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí, từ đó kéo theo nhu cầu khí tự nhiên phục vụ phát điện tăng lên.

Trong ngắn hạn, thị trường khí đốt phản ứng rất mạnh với những thay đổi về thời tiết, bởi ngay cả những điều chỉnh nhỏ trong dự báo cũng có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng tiêu thụ. Nếu thời tiết nóng kéo dài hơn dự kiến, nhu cầu điện cho làm mát sẽ tăng lên, điều thường dẫn đến việc các nhà máy điện tiêu thụ nhiều khí tự nhiên hơn. Vì lý do này, thị trường không chỉ định giá dựa trên mức nhiệt độ tuyệt đối, mà còn dựa trên tác động tiềm tàng của nó đối với cán cân cung cầu trong những ngày và tuần tới.

Một yếu tố quan trọng khác là kỳ vọng rằng tốc độ gia tăng tồn kho khí đốt sẽ chậm hơn so với dự báo trước đó. Đối với thị trường, điều này cho thấy nguồn cung hiện không vượt quá kỳ vọng, trong khi nhu cầu vẫn ổn định hoặc thậm chí mạnh hơn đôi chút so với các dự báo trước đây. Trong môi trường như vậy, dư địa cho các nhịp điều chỉnh giảm sẽ bị thu hẹp, đồng thời củng cố niềm tin rằng thị trường có thể đang thắt chặt hơn so với giả định trước đó.

Xuất khẩu LNG cũng đang đóng vai trò hỗ trợ bổ sung. Nhu cầu ổn định và mạnh mẽ đối với khí tự nhiên hóa lỏng giúp làm giảm lượng dư cung trên thị trường Mỹ và khiến giá khí đốt trở nên nhạy cảm hơn với các thay đổi cục bộ về dự báo thời tiết và dữ liệu tồn kho. Trên thực tế, điều này có nghĩa là ngay cả khi không xuất hiện một chất xúc tác lớn riêng lẻ, thị trường vẫn có thể duy trì xu hướng tăng nếu cán cân cung cầu toàn cầu tiếp tục ở trạng thái tương đối thắt chặt.

Cũng cần nhấn mạnh rằng đợt tăng hiện tại chủ yếu mang tính cơ bản (fundamental) thay vì hoàn toàn do đầu cơ. Khí tự nhiên là một trong những loại hàng hóa năng lượng có biến động mạnh nhất, do chịu ảnh hưởng đồng thời từ tính mùa vụ cao, độ nhạy lớn với điều kiện thời tiết và phản ứng mạnh trước dữ liệu tồn kho cũng như dòng chảy thương mại. Trong môi trường như vậy, ngay cả những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng cũng có thể dẫn tới các biến động giá đáng kể mà không cần một yếu tố kích hoạt mang tính quyết định.

Ở góc nhìn rộng hơn, thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn mà các dữ liệu thời tiết sắp tới, số liệu tồn kho và động lực xuất khẩu LNG sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu các dự báo về thời tiết nóng hơn được xác nhận và lượng tồn kho tăng thấp hơn kỳ vọng, đà tăng hiện tại có thể tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, nếu thị trường bắt đầu phản ánh khả năng nhu cầu suy yếu hoặc tồn kho phục hồi nhanh hơn, dư địa tăng thêm của giá có thể dần bị hạn chế.

