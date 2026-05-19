Tóm tắt thị trường: Thị trường không còn tin vào các tuyên bố của Trump

Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng cuộc tấn công nhằm vào Iran dự kiến diễn ra hôm nay sẽ không xảy ra. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài giữa các bên sẽ tiếp tục được tiến hành.

Bài đăng được công bố trước khi thị trường Mỹ đóng cửa, nhưng cả S&P 500 (-0,1%) và NASDAQ Composite (-0,5%) đều kết phiên trong sắc đỏ. Tất cả các cổ phiếu dưới đây đều ghi nhận mức giảm: Intel (-0,6%), NVIDIA (-1,3%), Micron (-6%), Tesla (-2,9%), Apple (-0,8%).

Sau nhiều lần các tuyên bố ban đầu không trở thành hiện thực, thị trường dường như đang thận trọng với những phát biểu của tổng thống và chờ đợi các hành động thực tế. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng đang giảm (-0,3%).

Tâm lý trên thị trường châu Á khá trái chiều, trong đó KOSPI của Hàn Quốc (-2,6%) tiếp tục là chỉ số giảm mạnh nhất, sau khi đã mất khoảng 9% kể từ khi mở cửa phiên thứ Sáu. Diễn biến bùng nổ của chỉ số này (tăng 74% từ đầu năm) chủ yếu dựa trên sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu chất bán dẫn, đặc biệt sang Mỹ (tăng gần 700% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện tại, thị trường không chỉ chịu áp lực từ tâm lý risk-off nhẹ, mà còn từ đà giảm của các công ty sản xuất vi xử lý, bắt đầu từ thứ Sáu sau các thông tin cho thấy Trung Quốc sẽ không mua chip NVIDIA mà thay vào đó sẽ phát triển công nghệ nội địa trong lĩnh vực này. Mặc dù dữ liệu tăng trưởng GDP quý I vượt kỳ vọng đáng kể (2,1% YoY), chỉ số NIKKEI 225 cũng ghi nhận mức giảm (-0,4%), chủ yếu do chỉ số giảm phát GDP (GDP deflator) ở mức cao 3,4%, làm gia tăng thêm những lo ngại vốn đã rất lớn về lạm phát. Đồng yên tiếp tục suy yếu thêm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD ghi nhận mức giảm nhẹ. Đứng đầu bảng xếp hạng G10 là đồng bảng Anh (GBPUSD +0,6%), được hỗ trợ bởi tâm lý bớt lo ngại hơn liên quan đến khả năng Keir Starmer từ chức, cùng với dữ liệu tăng trưởng tiền lương tháng 3 cao hơn kỳ vọng một chút (4,1%).

Đồng krone Na Uy (USDNOK -0,4%) cũng diễn biến tích cực nhờ giá dầu và LNG tăng cao, tương tự các đồng tiền của những quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng khác.

Các biến động nhẹ hơn được ghi nhận ở EURUSD (+0,1%) và CHFUSD (+0,1%). Sau khi báo cáo thị trường lao động Anh được công bố, lịch kinh tế hôm nay không có dữ liệu nào thực sự quan trọng đối với thị trường.

Một số doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh hôm nay bao gồm: Home Depot, Keysight Technologies.

--- Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB

