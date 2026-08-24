Lịch kinh tế: Thị trường chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia và Jackson Hole

Chúng ta đang chuẩn bị đón nhận báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý có lẽ được mong đợi nhất trong mùa báo cáo lần này. Vào thứ Tư, Nvidia sẽ công bố báo cáo Q2. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với sức bền của toàn bộ đà tăng được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhà đầu tư sẽ không chỉ theo dõi kết quả tài chính trong ba tháng vừa qua mà quan trọng hơn là dự báo về nhu cầu đối với các thế hệ chip mới trong tương lai. Bất kỳ sự chênh lệch nào so với kỳ vọng rất cao của giới phân tích chắc chắn sẽ kích hoạt biến động mạnh trên các chỉ số chính, dẫn đầu là S&P 500 và Nasdaq.

Báo cáo sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Vài giờ trước đó, dữ liệu lạm phát PCE tháng 7 của Mỹ sẽ được công bố. Chỉ số này có độ trễ đáng kể so với thước đo CPI, nhưng trong lịch sử lại được các nhà hoạch định chính sách FOMC ưu tiên hơn. Báo cáo này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh định giá thị trường gần đây đã thay đổi. Sau nỗ lực can thiệp không thành công gần đây của Scott Bessent, xác suất thị trường định giá cho một đợt tăng lãi suất vào mùa thu đã tăng lên. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 hiện được định giá khoảng 40%, trong khi tháng 10 là hơn 60% một chút.

Quan trọng hơn đối với định giá thị trường có thể là hội nghị chuyên đề Jackson Hole, diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy. Vào khoảng 11:00 AM giờ Anh ngày thứ Sáu, Chủ tịch Warsh sẽ có bài phát biểu. Có vẻ như việc thiếu định hướng chính sách trong tương lai không còn là một lựa chọn. Thị trường đang tìm kiếm sự rõ ràng và nếu không đạt được điều đó, áp lực vốn đã đáng kể lên đồng USD có thể gia tăng. Chủ tịch Fed cho biết ông sẽ xem Jackson Hole như một dạng “trang giấy trắng”. Câu hỏi đặt ra là ông sẽ viết gì lên đó.

Hôm nay tương đối yên ắng. Tâm điểm chú ý sẽ là doanh số bán lẻ tháng 7 của Ba Lan (8:30 AM). Sau báo cáo tiền lương gần đây, những lo ngại về sự xuất hiện của cái gọi là hiệu ứng vòng hai đã gia tăng - tức tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao do các yếu tố từ phía cầu (liên quan đến tiêu dùng). Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm so với mức tăng ấn tượng +6,2% YoY trong tháng 6.

📆 Lịch kinh tế vĩ mô

Thứ Ba

13:00 - Đức: GDP Q2 (điều chỉnh), Số liệu ban đầu: 0,9% YoY

15:00 - Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 8, Trước đó: 86,6, Dự kiến: 87,2

🗂️ Lịch công bố kết quả kinh doanh

Gorilla Technology ($GRRR.US) - trước khi thị trường mở cửa (BMO)

PDD Holdings ($PDD.US) - trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Kandi Technologies ($KNDI.US) - trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Anavex Life Sciences ($AVXL.US) - sau khi thị trường đóng cửa (AMC)

Richtech Robotics ($RR.US) - sau khi thị trường đóng cửa (AMC)

AMTD Digital ($HKD.US) - sau khi thị trường đóng cửa (AMC)

3 thị trường đáng chú ý