Mở phiên Mỹ: Thị trường nỗ lực lấy lại đà tăng, Moderna tăng 140%

Phiên giao dịch hôm qua chứng kiến một đợt bán tháo trên thị trường Mỹ và nhiều thị trường khác. Đà giảm đặc biệt mạnh trong nhóm công nghệ. Chỉ số Nasdaq 100 giảm khoảng 1,7%, chịu áp lực từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và bộ nhớ. CoreWeave giảm 12%, trong khi Lumentum mất 10%. Seagate, Teradyne và Sandisk đều giảm 9%.

Phiên mở cửa hôm nay, bất chấp giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng, chứng kiến một nhịp điều chỉnh tăng, dù đà tăng tương đối ngắn khi Nasdaq 100 hiện đã quay trở lại vùng giá đóng cửa hôm thứ Ba. Thị trường phản ứng mạnh với thông tin Bộ Tài chính Mỹ mở rộng chương trình mua lại trái phiếu (buyback), còn được gọi là chương trình hỗ trợ thanh khoản thông qua mua lại trái phiếu.

Chương trình này nhằm:

ít nhất tăng gấp đôi hạn mức tối đa cho mỗi giao dịch mua lại, từ 2 tỷ USD lên 4 tỷ USD;

tập trung vào phần dài của đường cong lợi suất, chủ yếu mua các trái phiếu Kho bạc có kỳ hạn dài, qua đó tăng thanh khoản;

bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/9 và duy trì ít nhất đến ngày 4/11, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch mới cho quý tiếp theo.

Quyết định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rõ ràng không phải là sự tình cờ. Đây là một biện pháp can thiệp nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trên thị trường trái phiếu. Trong những tuần gần đây, lợi suất đã tăng với tốc độ rất mạnh, đặc biệt ở phần dài của đường cong. Phiên thứ Ba ghi nhận một mức cao mới trong 19 năm, khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt ngưỡng 5,33%.

Về mặt kỹ thuật, đây không phải là một động thái nới lỏng chính sách tiền tệ - vốn thuộc thẩm quyền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - nhưng đối với thị trường, tác động có phần tương tự. Lợi suất đang giảm đáng kể trên toàn bộ đường cong, trong đó mức giảm đặc biệt mạnh ở phần dài hạn.

Tại sao điều này quan trọng đối với thị trường?

Trong nhiều năm, đặc biệt là trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức thấp (lợi suất trái phiếu 30 năm quanh 3%), khiến trái phiếu không thực sự là một lựa chọn thay thế hấp dẫn so với thị trường cổ phiếu. Hiện tượng này thậm chí còn có một thuật ngữ riêng: TINA, viết tắt của “There Is No Alternative” - “không có lựa chọn thay thế”.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu có đáng chấp nhận rủi ro từ việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu khi Chính phủ Mỹ - con nợ được xem là an toàn nhất thế giới - đang mang lại mức lợi suất khoảng 5,3% trong 30 năm hay không.

Tại sao các công ty công nghệ lại nhạy cảm với những thay đổi trên thị trường trái phiếu?

Các công ty công nghệ, đặc biệt là nhóm được xếp vào cổ phiếu tăng trưởng (growth stocks), thường được định giá dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai xa. Khi lợi suất trái phiếu tăng, tỷ lệ chiết khấu cũng tăng, khiến giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai giảm đáng kể.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đóng vai trò như một mức tham chiếu cho hoạt động tín dụng trên toàn nền kinh tế. Lợi suất tăng thường đồng nghĩa với chi phí tín dụng cao hơn đối với doanh nghiệp và lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng. Điều này đặc biệt gây áp lực lên những công ty cần thực hiện các khoản đầu tư vốn rất lớn.

Tin tức doanh nghiệp

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong S&P 500 (19.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 19.08.2026

Moderna ($MRNA.US)

Tâm điểm của nhóm cổ phiếu doanh nghiệp hôm nay là Moderna, với giá cổ phiếu tăng hơn 140%. Động lực đến từ thông báo về kết quả tích cực trong giai đoạn thử nghiệm cuối của một loại vaccine ung thư cá nhân hóa. Khi được kết hợp với thuốc điều trị miễn dịch Keytruda của Merck, phương pháp này cho thấy khả năng giảm nguy cơ tái phát u hắc tố hiệu quả hơn so với liệu pháp miễn dịch đơn thuần. Vaccine được thiết kế dựa trên các đột biến đặc thù trong khối u của từng bệnh nhân, với quy trình sản xuất mất khoảng sáu tuần. CEO Moderna, Stephane Bancel, ước tính sản phẩm có thể được phê duyệt sớm nhất vào năm 2027.

Estee Lauder ($EL.US)

Cổ phiếu của tập đoàn mỹ phẩm Estee Lauder cũng tăng mạnh, +16,7%, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý ấn tượng. Doanh thu vượt kỳ vọng và một lần nữa ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, sau ba quý liên tiếp gây thất vọng. Công ty cũng nâng triển vọng về biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh. CEO Stephane de La Faverie, trong khuôn khổ kế hoạch cải thiện khả năng sinh lời, cũng xác nhận kế hoạch cắt giảm gần 10.000 việc làm.

Target ($TGT.US)

Sau nhịp giảm ban đầu, cổ phiếu Target cũng phục hồi mạnh, hiện tăng 5,9%. Công ty vượt kỳ vọng của các chuyên gia phân tích về doanh số bán hàng tương đương (+3,8% so với mức đồng thuận 2,4%) và EPS điều chỉnh 4,11 USD trong quý II. Ban lãnh đạo đã nâng triển vọng cho năm 2027, đặt mục tiêu EPS điều chỉnh 9,90–10,90 USD, so với mức dự báo trước đó 7,50–8,50 USD, đồng thời kỳ vọng doanh thu thuần tăng khoảng 5%.

SK Hynix ($SKHY.US)

Cổ phiếu SK Hynix cũng duy trì sắc xanh, dù mức tăng khiêm tốn hơn ở 3,3%, sau khi công ty công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 40 nghìn tỷ won (khoảng 29 tỷ USD). Công ty dự kiến mua lại và hủy tối đa 24 triệu cổ phiếu trước ngày 19/11.