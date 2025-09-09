Mở phiên Mỹ: Tin xấu về thị trường lao động cũng là tin tốt

Các sàn chứng khoán Mỹ khởi đầu phiên giao dịch hôm nay với sắc xanh nhẹ và hiện vẫn ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, tập trung vào dữ liệu lạm phát quan trọng sắp công bố và kết quả kinh doanh của Oracle. Chỉ số US500 tăng 0,2% ngay từ đầu phiên, trong khi US100 tăng 0,1%.

Sau phiên đóng cửa hôm qua, Nasdaq đã lập đỉnh mới. Các chỉ số tiếp tục xu hướng tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các công ty công nghệ và AI. Đà tăng trưởng toàn cầu cũng được duy trì nhờ kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất – điều này được củng cố bởi dữ liệu việc làm yếu kém, khiến lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng bảy tuần. Trong khi đó, vàng tiếp tục lập đỉnh mới.

Trước thềm công bố số liệu CPI và PPI, giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao để tìm manh mối về quyết định tiếp theo của Fed – đặc biệt là liệu dữ liệu yếu có củng cố kịch bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay hay không. Thị trường cũng đang chờ bản điều chỉnh dữ liệu việc làm, dự kiến sẽ là mức điều chỉnh giảm kỷ lục.

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Trên đồ thị, phe mua tiếp tục cho thấy sức mạnh. Nhịp điều chỉnh gần đây đã nhanh chóng được xóa bỏ, xu hướng tăng được nối lại mà không gặp trở ngại đáng kể. Giá đã quay lại trên ranh giới dưới của kênh tăng và hiện đang tiến gần vùng đỉnh lịch sử (ATH) gần nhất – mức kháng cự rõ ràng duy nhất hiện tại. Trong trường hợp đà tăng chững lại và/hoặc giá điều chỉnh, khả năng cao sẽ hình thành vùng tích lũy với biên độ giữa ATH gần nhất và vùng hỗ trợ mạnh quanh 6.300 USD.

Tin tức công ty:

Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — cả hai cổ phiếu tăng hơn 8% sau khi được công bố sẽ gia nhập chỉ số S&P 500. Đây không chỉ là một sự ghi nhận mang tính danh giá mà còn giúp thu hút thêm dòng vốn từ các quỹ và tổ chức chuyên đầu tư vào chỉ số lớn nhất thế giới.

Oracle (ORCL.US) — sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi kết thúc phiên hôm nay. Thị trường kỳ vọng doanh thu và EPS sẽ giảm nhẹ.

Verizon (VZ.US), AT&T (T.US) — cổ phiếu giảm mạnh, trung bình hơn 4%, sau thương vụ Echostar bán cho SpaceX. Thương vụ này giúp SpaceX tăng sức cạnh tranh, đặc biệt với sản phẩm Starlink, đe dọa thị phần của các nhà cung cấp internet truyền thống.

Atlassian (TEAM.US) — tăng hơn 6% ngay từ đầu phiên sau khi công bố sẽ rút khỏi mảng data center để chuyển khách hàng hoàn toàn sang nền tảng cloud.

Unitedhealth Group (UNH.US) — tăng hơn 3% sau khi các kế hoạch và khuyến nghị của tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất Mỹ nhận được đánh giá tích cực từ các ngân hàng đầu tư.