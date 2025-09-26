Mong đợi gì trước thềm báo cáo PCE tháng 8?🗽

Phố Wall đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng được ​​công bố vào lúc 19:30 tối nay 🏛️

Các thị trường tài chính đang trải qua một tuần không mấy dễ dàng. Sự cải thiện dữ liệu kinh tế tại Mỹ cùng với đà suy yếu của nhóm cổ phiếu AI đang gây áp lực lên các chỉ số chính của phố Wall, đồng thời đẩy đồng USD lên mức mạnh nhất trong vòng hai tháng qua. Chiều nay, một chỉ số quan trọng cũng sẽ được công bố: PCE. Dù gần đây chỉ số này đã phần nào mất vai trò trung tâm vào tay dữ liệu thị trường lao động, nó vẫn có thể làm dấy lên thêm những hoài nghi về bước đi tiếp theo của Fed.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản do sự suy yếu của thị trường việc làm. Tuy nhiên, cần phải theo dõi diễn biến lạm phát trước khi Fed có thể cam kết tiến hành một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ hơn. Vì thế, dữ liệu PCE chiều nay – thước đo ưa thích của Fed để theo dõi xu hướng giá cả – sẽ mang tính quyết định.

Dự kiến, số liệu sẽ cho thấy mức tăng nhẹ trong tốc độ tăng giá tháng 8, dù lạm phát hàng năm vẫn ổn định. PCE thường biến động chậm hơn so với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vì nó phản ánh hành vi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm rẻ hơn khi giá tăng, đồng thời bao quát một phạm vi chi tiêu rộng hơn.

PCE khác gì so với lạm phát CPI?

Để hiểu tầm quan trọng của PCE, cần làm rõ sự khác biệt với CPI (Chỉ số giá tiêu dùng):

CPI chỉ ghi nhận những khoản chi tiêu trực tiếp của người tiêu dùng.

PCE bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ trong nền kinh tế, dù được chi trả bởi cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ.

Ngoài ra, hai thước đo này còn khác nhau về cách tính và trọng số:

CPI dựa trên giỏ hàng hóa cố định (cập nhật 2 năm/lần), nên không linh hoạt khi có sản phẩm mới hoặc thay đổi giá mạnh.

PCE cho phép điều chỉnh hàng tháng, phản ánh sự thay thế tiêu dùng theo giá tương đối (ví dụ: chuyển từ thịt bò sang thịt gà khi giá bò tăng).

Chính vì vậy, PCE thường tăng chậm hơn CPI, dù mức chênh lệch thường không quá lớn

Kết quả là, PCE thường dành trọng số thấp hơn cho những mặt hàng có giá tăng nhanh. Ví dụ khác là nhà ở: hiện chiếm 33% trong rổ CPI nhưng chỉ 15% trong PCE. Do đó, CPI thường cao hơn PCE, và đúng như tình hình hiện nay.

Cuối cùng, còn có những khác biệt về phương pháp tính toán một số sản phẩm, chẳng hạn như vé máy bay. CPI được tính dựa trên một số tuyến bay cố định, trong khi PCE dựa trên dữ liệu chi tiêu của hành khách và số dặm bay thực tế.

Chúng ta có thể kỳ vọng gì hôm nay?

Nếu PCE tiếp tục tăng, điều này có thể khiến các quan chức Fed phải thận trọng hơn. Ngược lại, một số liệu ổn định hoặc thấp hơn có thể giúp biện minh cho hai lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm. Hiện tại, theo Fed Watch, có: 87% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 10, 58% khả năng cắt giảm thêm vào tháng 12.

Tuy nhiên, nếu PCE vượt các mức sau, tình hình có thể thay đổi hoàn toàn:

Core PCE (y/y): +2,9%, tương tự tháng 7

Core PCE (m/m): +0,2%, thấp hơn mức +0,3% của tháng 7

PCE (y/y): +2,7%, cao hơn mức +2,6% của tháng 7

PCE (m/m): +0,3%, cao hơn mức +0,2% của tháng 7

Những số liệu này được công bố sau báo cáo GDP được điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm thứ Năm. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,8% (theo năm) trong quý II, so với ước tính trước đó là 3,3%, phục hồi từ mức giảm -0,5% trong quý I. Mức giảm trước đó chủ yếu do nhập khẩu tăng mạnh trước khi Donald Trump công bố thay đổi thuế quan – một yếu tố đã lắng xuống trong những tháng gần đây khi thương mại trở lại bình thường.

Với nền kinh tế tăng trưởng mạnh, Fed vẫn tập trung vào lạm phát và sự yếu đi của thị trường lao động. Thuế quan vẫn là một rủi ro, nhưng cho đến nay chưa tạo ra cú sốc lạm phát đáng lo ngại, mặc dù Trump tiếp tục công bố các biện pháp mới, trong đó có dược phẩm, đồ nội thất và xe tải. Ngoài ra, cắt giảm lãi suất, đồng USD yếu hơn và chính sách nhập cư cũng là những yếu tố quan trọng trong triển vọng giá cả.

Mặt khác, hôm qua Donald Trump phát biểu rằng cắt giảm lãi suất của Fed nên là kịch bản cơ sở "ngay cả khi dữ liệu kinh tế vẫn mạnh". Điều này có thể cho thấy rằng, nếu năm nay Fed còn thận trọng với lạm phát, thì năm tới có thể hoàn toàn khác, khi có một chủ tịch Fed mới do Trump bổ nhiệm, theo đuổi chính sách nới lỏng và ưu tiên giảm chi phí tài chính nợ.

Kỳ vọng thị trườn

Bất kỳ sự sai lệch nào so với dự báo đều có thể tác động đến thị trường tài chính. Chúng tôi cho rằng yếu tố then chốt sẽ nằm ở mức tăng trưởng PCE lõi hàng tháng. Nếu chỉ số này tăng từ 0,3% lên 0,4%, điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số phố Wall, đặc biệt là nhóm công nghệ và cổ phiếu vốn hóa nhỏ, với mức điều chỉnh có thể vượt 1% chỉ trong một ngày. Trong khi đó, vàng và bạc có thể tiếp tục xu hướng tăng dài hạn và đồng USD nhiều khả năng duy trì đà mạnh lên như những ngày gần đây. Hôm nay, ta thấy EURUSD đang nỗ lực phục hồi sau đợt bán tháo hôm qua.

Ngoài ra, cần chú ý đến lợi suất trái phiếu. Nếu kỳ vọng lạm phát cao hơn hạn chế khả năng Fed cắt giảm lãi suất, điều đó có thể tạo ra đà tăng đáng kể cho lợi suất nợ công. Ngược lại, nếu PCE thấp hơn dự báo, chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi, với chỉ số US500 có thể vượt mức 6700 điểm.

Nguồn: xStation5