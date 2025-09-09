Niềm tin của doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ cải thiện 📈US2000 gần mức đỉnh trong 8 năm

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh Nhỏ NFIB tăng 0,5 điểm trong tháng 8, đạt 100,8 — cao hơn gần 3 điểm so với mức trung bình dài hạn 52 năm là 98.

Trong số 10 thành phần cấu thành chỉ số:

4 thành phần tăng,

4 thành phần giảm,

2 thành phần đi ngang.

Động lực chính đến từ kỳ vọng doanh số thực tế mạnh hơn trong thời gian tới, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn còn khá xa nguy cơ suy thoái. Lịch sử ghi nhận rằng những mức thấp bất thường của chỉ số NFIB thường xuất hiện trước khi kinh tế suy giảm.

Chỉ số Bất định (Uncertainty Index) giảm 4 điểm xuống 93 (dù vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử). Sự sụt giảm này chủ yếu do các doanh nghiệp ít lo ngại hơn về điều kiện tài chính và kế hoạch chi tiêu vốn.

Theo Bill Dunkelberg, Kinh tế trưởng của NFIB, niềm tin được cải thiện khi ngày càng nhiều chủ doanh nghiệp báo cáo kỳ vọng doanh số tốt hơn và lợi nhuận khả quan hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chất lượng lao động vẫn là mối lo ngại hàng đầu của khối doanh nghiệp nhỏ. Các khảo sát khác về tâm lý kinh doanh cũng mang tính tích cực trong thời gian gần đây. Điểm yếu lớn nhất hiện nay nằm ở thị trường lao động: số vụ sa thải vẫn thấp, nhưng tình trạng tuyển dụng mới lại rất hạn chế.

Nguồn: xStation5