Nvidia tiến vào không gian: SpaceX xây dựng vệ tinh sử dụng chip của Nvidia

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, trung tâm dữ liệu không còn là một tòa nhà ở đâu đó tại Texas, mà là một vệ tinh đang quay quanh Trái đất ở độ cao hàng trăm km. Nghe giống khoa học viễn tưởng? Elon Musk dường như tin rằng đây có thể trở thành một lĩnh vực kinh doanh thực sự. SpaceX đang đẩy nhanh kế hoạch xây dựng hạ tầng AI trên quỹ đạo. Những vệ tinh đầu tiên dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2027, trước khi dự án được mở rộng đáng kể trong năm tiếp theo. Điều đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư là công nghệ của Nvidia được kỳ vọng sẽ nằm ở trung tâm của hệ thống này.

Đối với nhà đầu tư, điểm quan trọng không đơn thuần là Nvidia đang tiến vào không gian, mà đây là một dấu hiệu khác cho thấy thị trường dành cho công nghệ của Nvidia vẫn đang tiếp tục mở rộng. Nvidia ngày càng vượt ra khỏi mô hình truyền thống, trong đó công ty chủ yếu bán GPU cho các trung tâm dữ liệu. Vera được kỳ vọng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng rộng lớn hơn, được thiết kế để hỗ trợ các AI agent – những hệ thống không chỉ đơn thuần tạo ra câu trả lời mà còn có thể thực hiện toàn bộ chuỗi nhiệm vụ. SpaceX là một khách hàng lớn khác sử dụng kiến trúc này, bên cạnh những công ty như OpenAI và Anthropic. Điều này củng cố quan điểm rằng Nvidia đang cố gắng chiếm lĩnh càng nhiều khoản chi tiêu cho hạ tầng liên quan đến giai đoạn phát triển tiếp theo của AI càng tốt, thay vì chỉ cạnh tranh trong thị trường chip riêng lẻ.

Tuy nhiên, bản thân dự án vệ tinh vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Ở thời điểm hiện tại, đây chưa phải là một bước phát triển có thể làm thay đổi mô hình tài chính của Nvidia. Lần phóng đầu tiên vẫn còn ở phía trước, trong khi hiệu quả kinh tế của việc đưa các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo vẫn là một dấu hỏi lớn. Chi phí phóng thiết bị, bảo trì, xử lý các hạn chế về nguồn điện và nhiệt, cũng như băng thông liên lạc đều đặt ra những nghi vấn về khả năng cạnh tranh của các trung tâm dữ liệu trong không gian so với cơ sở hạ tầng được xây dựng trên Trái đất. Đối với các nhà đầu tư NVDA, điều quan trọng hơn nhiều ở thời điểm hiện tại vẫn là nhu cầu đối với Vera và hạ tầng AI nói chung, thay vì kỳ vọng hàng tỷ USD doanh thu mà các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo có thể tạo ra trong nhiều năm tới.

Từ góc độ thị trường chứng khoán, tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý. Nếu SpaceX thực sự mở rộng nhu cầu đối với năng lực tính toán, Nvidia đang đứng ở vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ xu hướng này. Công ty không cần phải sở hữu các vệ tinh để hưởng lợi từ sự phát triển của chúng. Nvidia chỉ cần cung cấp cơ sở hạ tầng tính toán quan trọng. Đó là lý do tin tức này trước hết nên được xem như một tín hiệu khác củng cố quy mô nhu cầu đối với công nghệ Nvidia. Điều này không làm thay đổi đáng kể định giá của công ty, nhưng củng cố hình ảnh Nvidia là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ sinh thái AI, từ các trung tâm dữ liệu truyền thống và AI agent cho đến những ứng dụng tiềm năng trên quỹ đạo trong tương lai.

Quan trọng hơn, câu chuyện này cho thấy lý do thị trường đang đặc biệt chú ý đến những bước đi tiếp theo của Nvidia. Nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm đến việc công ty sẽ bán bao nhiêu chip trong quý tới. Ngày càng có nhiều sự chú ý dành cho câu hỏi: trong những năm tới sẽ xuất hiện bao nhiêu ứng dụng mới của hạ tầng AI và bao nhiêu phần trong khoản chi tiêu đó sẽ chảy vào Nvidia? Nếu SpaceX tiếp tục mở rộng dự án, đây sẽ là một ví dụ khác cho thấy sự phát triển của AI đang tạo ra nhu cầu về năng lực tính toán trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để nói về bất kỳ tác động đáng kể nào đến doanh thu của Nvidia, nhưng xét về dài hạn, đây là một mảnh ghép khác trong bức tranh tổng thể.

Đối với các cổ đông Nvidia, điều này chủ yếu cho thấy một động lực tăng trưởng dài hạn khác vẫn đang được duy trì. Những rủi ro rõ ràng vẫn là mức định giá của công ty và câu hỏi liệu chi tiêu cho hạ tầng AI có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hiện tại trong bao lâu. Tin tức về SpaceX hôm nay chưa thể trả lời những câu hỏi đó, nhưng nó nhấn mạnh một điều quan trọng: thị trường dành cho các ứng dụng AI vẫn đang mở rộng, và Nvidia tiếp tục định vị sản phẩm của mình trong nhiều phân khúc mới. Và đó, chứ không đơn thuần là việc chip của Nvidia có thể được đưa lên không gian, mới là điểm đáng chú ý nhất đối với nhà đầu tư.

Nguồn: xStation5